ABD: Rusya ve Ukrayna Somut Öneri Sunmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rusya ve Ukrayna'nın çözüm konusunda somut öneriler sunmaları gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD'nin Rusya ve Ukrayna'nın çözüm için fikir sunma zamanının geldiğini düşündüğünü ifade etti. Bruce, "Bu çatışmanın nasıl sona ereceğine dair somut fikirler sunmalarının ve geliştirmelerinin zamanı geldi" dedi.

Bruce ayrıca, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayı düşünmediğini ve yeni yaptırımlar getirme olasılığını açık tuttuğunu belirterek, "Şu anda var olan hiçbir yaptırımı kaldırmayı düşünmüyoruz. Rusya'ya karşı yeni yaptırımların uygulanması olasılığı da devam ediyor" dedi.