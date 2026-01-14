ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip

Haberin Videosunu İzleyin
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
14.01.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
Haber Videosu

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. katıldığı bir yayında "Dr. Mehmet Öz, Trump'ın tahlil sonuçlarına baktı ve Trump'ın 70 yaş üstü bir kişide gördüğü en yüksek testesteron seviyesine sahip olduğunu söyledi. Başkanın bunu açıklamamdan mutlu olacağını biliyorum" ifadelerini kullandı. Bakanın sözlerine sunucunun verdiği tepki ise kısa sürede gündem oldu.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Trump'ın beslenme alışkanlıklarını "zehir" benzetmesiyle eleştirirken, en çok konuşulan çıkışını Dr. Mehmet Öz üzerinden yaptı: Kennedy, Öz'ün Trump'ın tıbbi kayıtlarına bakıp "70 yaş üstünde gördüğü en yüksek testosteron seviyesi" değerlendirmesini aktardığını söyledi. Sunucunun bu sözlere verdiği tepki ise büyük ses getirdi.

Kennedy'nin açıklamalarında öne çıkan başlık, Trump'ın sağlık verilerine ilişkin bu iddia oldu. Kennedy, Trump'ın tıbbi kayıtlarını gözden geçirdiğini söylediği Dr. Mehmet Öz'ün, Trump'ın testosteron seviyesini 70 yaş üstü kişiler arasında "şimdiye kadar gördüğü en yüksek değer" olarak nitelendirdiğini dile getirdi. Bu sözler, Trump'ın yaşı ve sağlık tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde, kamuoyunda "dayanıklılık" vurgusuyla geniş yankı buldu.

TRUMP'IN BESLENME DÜZENİNİ ELEŞTİRDİ

Kennedy aynı yayında Trump'ın beslenme düzenini de sert ifadelerle eleştirdi. Trump'ın fast-food ve işlenmiş gıdalara eğilimli olduğunu, bunun sağlık açısından riskli bir tablo oluşturduğunu savunan Kennedy, buna rağmen Trump'ın fiziksel dayanıklılığına dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"TRUMP'A YÖNELİK GÜÇ GÖSTERİSİ"

Açıklamalar, bir yandan Trump'ın "abur cubur" ağırlıklı beslenmesi üzerinden eleştiri dalgası yaratırken, diğer yandan Dr. Öz'e atfedilen "yüksek testosteron" ifadesiyle tartışmayı tamamen farklı bir eksene taşıdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu sözleri Trump'a yönelik "güç gösterisi" olarak yorumlarken, bazıları ise sağlık verilerinin bu şekilde siyasi tartışmanın malzemesi yapılmasına tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı, Mehmet Öz, Politika, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:31
10 günlük vahşet Cani, Mihriban’ı tanınmaz hale getirmiş
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:18:27. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.