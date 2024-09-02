ABD Savunma Bakanı İsrail Savunma Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı İsrail Savunma Bakanı ile Görüştü

ABD Savunma Bakanı İsrail Savunma Bakanı ile Görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaparak Gazze'de hayatını kaybeden 6 rehine hakkında konuştu.

02.09.2024 11:42
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlar, Gazze'de hayatını kaybeden 6 rehineyi görüştü.

Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bakan Austin ve Bakan Gallant, İsrail'in Gazze'de Hamas tarafından öldürülen ve aralarında 23 yaşındaki Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin'in de bulunduğu 6 rehinenin cenazelerinin geri almasını görüştü. Bakan, öldürülen tüm rehinelerin ailelerine en derin taziyelerini iletti ve Hamas tarafından acımasızca, yasadışı ve ahlaksızca infaz edilmelerinden duyduğu öfkeyi dile getirdi. Bakan, Hamas liderlerinin işledikleri suçlardan dolayı sorumlu tutulmaları gerektiğini teyit etti. Bakan Austin ve Bakan Gallant tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına bir an evvel varılması yönündeki ortak kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiler. Bakan Austin ayrıca bu sabah Batı Şeria'da meydana gelen bir terör saldırısında hayatını kaybeden üç İsrailli polis memuru için taziyelerini iletti ve bu hafta Batı Şeria'da artan gerilim ve terörist faaliyetlerden duyduğu endişeyi dile getirdi."

Kaynak: DHA

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