Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında kafa kafaya seyreden yarışın galibinin belli olacağı kritik başkanlık seçimlerinde, milyonlarca Amerikalı siyasi tercihlerini yaptı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 24'ünde galip gelen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın önde götürdüğü seçimde dikkat çeken bir olay yaşandı.
Seçimde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy çıktığı görüldü. Girdiği 13. seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun isminin başkan adayı olarak yazıldığı seçim kağıdının görseli kısa sürede gündem oldu.
Son Dakika › Dünya › ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı - Son Dakika
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