ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım paketini onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım paketini onayladı

ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan\'a askeri yardım paketini onayladı

ABD Senatosu, 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onaylayarak Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım yapılmasını öngördü. Başkan Joe Biden'ın tasarıyı imzalamasıyla yasa haline gelmesi bekleniyor. Yardım paketi, Rusya, İran ve Çin'e yönelik ambargoları, ByteDance'in TikTok'un ABD ayağını satmasını zorlayacak düzenlemeleri ve Gazze'ye insani yardımı da içeriyor.

24.04.2024 06:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a askeri yardım da yapılmasını öngören 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı.

Başkan Joe Biden’ın tasarıyı imzalanıp, yasaya dönüştürmesi bekleniyor.

ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, Cumartesi günü Temsilciler Meclisi’nden geçen yardım paketine destek verdi.

Tasarıda Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık askeri yardım da öngörülüyor ve ABD Savunma Bakanlığı yardımın “günler içinde” ulaştırılmaya başlanacağını belirtiyor.

Her iki partinin de destek verdiği tasarı 18’e karşı 79 oyla geçti.

Biden yaptığı yazılı açıklamada “Bu kritik yasal düzenleme kendilerini Hamas gibi teröristlere ve Putin gibi tiranlara karşı savunan dostlarımıza yardım ederken, ulusumuzu ve dünyamızı daha güvenli hale getirecek” dedi.

Demokrat Partili Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de, ABD’nin müttefiklerine sırtını dönmeyeceğini gösterdiğini vurguladı.

Senato, Şubat ayında da benzer bir yardım paketini kabul etmiş, ancak Ukrayna’ya yeni yardıma karşı çıkan bir grup muhafazakar, Temsilciler Meclisi’nde oylanmasını engellemişti.

Geçen hafta Demokrat ve Cumhuriyetçi partililer bu muhalefeti aşmak için bir araya geldi.

Sonunda dış yardımla birlikte, Batılı bankalarda tutulan Rus varlıklarının dondurulması, Rusya, İran ve Çin’e yönelik yeni ambargolar ve TikTok’un sahibi ByteDance’i sosyal medya uygulamasının ABD ayağını satmaya zorlayacak bir düzenleme kabul edildi.

Yardım paketinde ayrıca, İsrail’e 24,6 milyar dolarlık askeri yardım öngörülüyor ve bunun 9,1 milyar doları Gazze’ye insani yardım olarak ayrılacak.

8,1 milyar dolar da Tayvan dahil, Asya – Pasifik bölgesindeki ABD müttefiklerine verilecek.

Kaynak: BBC

Joe Biden, Ukrayna, Tayvan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım paketini onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

02:26 Evden kaçan pitbull dehşet saçtı Sahibini ve 2 kişiyi feci şekilde yaraladı Evden kaçan pitbull dehşet saçtı! Sahibini ve 2 kişiyi feci şekilde yaraladı
02:20 İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı Sefer gecikmeli gerçekleşti İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı! Sefer gecikmeli gerçekleşti
23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
01:52 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: “Bugünün önemine uygun olarak bir görüşme oldu ve bayramlaşıldı“ AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Bugünün önemine uygun olarak bir görüşme oldu ve bayramlaşıldı"
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 08:09:26. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a askeri yardım paketini onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement