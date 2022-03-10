ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna için 13.6 milyar dolarlık yardımı görüşecek - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna için 13.6 milyar dolarlık yardımı görüşecek

10.03.2022 11:44
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna için 13.6 milyar dolarlık yardımı görüşecek

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti Başkanı Nancy Pelosi bugün yaptığı açıklamada ABD Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya yapılacak 13.6 milyar dolarlık yardımı meclisten geçireceğini duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti Başkanı Nancy Pelosi bugün yaptığı açıklamada ABD Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya yapılacak 13.6 milyar dolarlık yardımı meclisten geçireceğini duyurdu.

Meclis Başkanı Pelosi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle telefonda görüştüğünü belirterek "Bugün Meclis, Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardımı içeren hükümet finansman yasamızı gururla geçirecek. Ayrıca, Rus petrol ve enerji ürünlerini yasaklamak, Rusya ekonomisini küçültmek, daha fazla önlem almak için güçlü, iki partili tasarımızı da geçireceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna için 13.6 milyar dolarlık yardımı görüşecek - Son Dakika


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