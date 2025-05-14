ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay - Son Dakika
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Dünya

ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD\'den Türkiye\'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den dikkat çeken bir Türkiye kararı geldi. Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye 305 milyon dolarlık orta menzilli havadan havaya füze satışı onaylandı'' denildi.

14.05.2025 22:21
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ABD'den dikkat çeken bir Türkiye kararı geldi. Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye 305 milyon dolarlık orta menzilli havadan havaya füze satışı onaylandı" denildi.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE FÜZE SATIŞINA ONAY

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışına onay verildiğini açıkladı. Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Kongre'ye yaptığı iki ayrı bildirimde, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen silah satış onaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TOPLAM DEĞERİ 300 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Buna göre ABD Dışişleri Bakanlığı, toplam değeri yaklaşık 225 milyon dolarlık 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve 6 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm satışına onay verdi. Ayrıca bakanlık, toplam değeri 79,1 milyon dolar olan 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II füzeleri ve ilgili lojistik ve program destek unsurlarının ve 11 adet AIM-9X Blok II Taktik güdüm birimi satışına da onay verdi.

ABD yönetiminin onay verdiği havadan havaya füzelerin, başta F-16'lar olmak üzere çeşitli hava görevlerinde kullanılabileceği belirtildi. Kongre'ye gönderilen silah satış onaylarına, 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında Kongre'den herhangi bir itiraz gelmezse, silah satışı gerçekleşmiş oluyor.

Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • mesut:
    Ülke ne halde düşünün kayıp para 128 MİLYAR dolar Haber olan Anlaşma 225 MİLYON dolar. hükümet derhal seçim kararı alıp İSTİFA Etmelidir. eyyy yünü değerli Dört ayaklılar 112 244 Yanıtla
    Ss5675251:
    adil ol 128 mr için istifa diyorsun 560 mr için konuşmuyorsun 43 14
    Beni Adem:
    MESİT ZORUNAMI GİTTİ OĞLUM 22 13
    Ahmet Çak:
    he mesut he istifa ediyorum ???????? 17 12
    Osman:
    128milyardolar gozunuze girsin dolara endeksli faizlere gitti ekonomi yuzunden şsizlik yapmayınibb çalınan gorunen dolarları yorumlayın 14 12
    Bayram :
    Sütü degerli cehapeli sgr istanbul talan edilmis sen halen eline tutusturduklari yalani okumaya devam ediyorsun… 15 9
    Alper Elma:
    büyük malsin 14 7
    2495azizz:
    sığırlık baki. 13 7
  • Ahmet Akkas:
    biz yapmiyormuyuz abd den niye aliyoruz 153 51 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    hanı bızım füzelere ne oldu 146 47 Yanıtla
  • Ahmet Avşar:
    Turpun Erdoğan sevdasını şimdi anladık :) 114 52 Yanıtla
  • 34ts6665:
    abd binmeyeceği eşeğe ot vermez 134 31 Yanıtla
    Kasım Ömeroğlu:
    sende daha iyi binecek yok 4 16
  • Ugur Kaya:
    Bu milleti gelen uyutuyor giden uyutuyor artık en kralı bile gelse oy veripte vebal altına girmiycem bir Umut RTE dedik buda ABD piyonu çıktı vesselam 20 senedir hava hava füzesi yapamadiysan milli olarak o koltuğu niye meşgul ediyonki sorarlar adama 93 55 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Rusların S400 nerde çöpmü oldu 71 37 Yanıtla
    1931:
    havadan havaya fuze aliyoruz..okuman mi kıt!? 16 9
  • 615328:
    SARI KAFALI SEYYAR SATICI ONUN DOLAŞIYOR BURALARDA DEMEKKİ 64 13 Yanıtla
  • Khamet:
    f.35 ler halen askıda parası mdenmiş olduğu halde ne anlamı var bunu serbest bırakmanın 54 8 Yanıtla
    12345:
    doğru söylüyorsun turpun büyüğü F35 oluyor, onu neden vermiyor, 0 0
  • hasan yogun:
    dünya hayran bizim millet heyelan çatlayın rte 19 34 Yanıtla
  • mert çelik:
    yıne kazıklıcaklar 29 9 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    neden uygulamadan cikinca attigim begeniler siliniyor? neden begeni sayisi dusuk ve hep iktidar lehine? neden yorumlarimi yayinlamiyorsunuz YINE? 28 8 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    tabi ki normal vatandaslarin begeni yapilmasina izin verilmedigi icin (uygulamayi kapatip acilinca siliniyor kontrol edin) begeni sayilari dusuk ve hep iktidar lehine. anlasilmiyor sanmaya devam edin 24 9 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    sırf yaranmak için alıyorlar 20 7 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Hani bizim yaptıklarımız Niğde. Yoksa yalan mıydı di 20 6 Yanıtla
  • Cenk:
    Türkiye'de dahil olmak üzere Tüm Ortadoğuyu sarı kafa parmağında oynatıyor. Bizlere agamsin, paşam sin, söylesin, böylesin guzellemeleri ile milletin cebindeki para indiragandi yapıyor. Tabiki olan vatandaşlara oluyor. Yönetici ve avaneleri avantayi kaptiklari için dünyada ilk 10 zengin arasına giriyorlar. 17 4 Yanıtla
  • 768107:
    s400 ler gibi kandirmislar yine reisinizi parayi alir vermezler 15 2 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Kardeşim biz füze üretmiyormuyuz neyin anlaşması bu,millilik yüzde 80 di hani 10 1 Yanıtla
  • Can Gönül:
    onların fuzesine ihtiyacımiz mi var sanki.... 8 2 Yanıtla
  • ahmet dalkıç:
    Amraam füzeleri yanlış bilmiyor sam İsrail'in ortaklığında üretilen füze 7 0 Yanıtla
  • Bakış Açısı:
    Daha f35 parasını alamadık havadan havaya birde ücretmi veriyoruz yoksa arap ülkesi gibi haraç mı veriyoruz? 2 1 Yanıtla
  • Ihsan Yılmaz:
    Galiba bizim füzelerin yakıtı kalmamış 1 1 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    Trump bir geziye çıktı ülkesini sahlandirdi, herkese birşey kitledi 1 1 Yanıtla
  • nesha512:
    ?? ?? 2 0 Yanıtla
  • Bayram :
    Evet balik tutmayi degilde yemeye devam. Ulan vermeyin siz verdikce biz bir seyin sahibi olamiyoruz :( 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay - Son Dakika
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