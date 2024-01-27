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ABD, Türkiye'ye F-16 Jetleri Satışına Onay Verdi - Son Dakika
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BBC

ABD, Türkiye'ye F-16 Jetleri Satışına Onay Verdi

ABD hükümeti, Türkiye'ye F-16 jetlerinin satılmasına onay verdi. Bu karar, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, aylar süren müzakerelerin ardından anlaşmayı Kongre'ye bildirdi. Ayrıca Yunanistan'a da 40 adet F-35 satışı için karar alındı.

ABD, Türkiye\'ye F-16 Jetleri Satışına Onay Verdi
27.01.2024 - 11:47,
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ABD hükümeti, Cuma günü Türkiye’ye F-16 jetlerinin satılmasına onay verdi. 23 milyar dolar değerinde bir anlaşmayı işaret eden bu karar, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından geldi.

Aylar süren müzakerelerin ardından yasalara uygun olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre’yi anlaşmayla ilgili bilgi verdi.

Başka bir anlaşmada da Yunanistan’a 8,6 milyar dolar değerinde 40 adet F-35 satılmasına karar verildi.

Kaynak: BBC
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SON DAKİKA: ABD, Türkiye'ye F-16 Jetleri Satışına Onay Verdi - Son Dakika
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