ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde İran limanlarına yönelik deniz ablukasını delmeye çalıştığı gerekçesiyle Palau bandıralı bir ticari geminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

CENTCOM'dan dün yapılan açıklamada, İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan ayrılarak Singapur'a doğru seyreden Palau bandıralı 'Pacific Archer' adlı yük gemisinin Umman Körfezi'nde deniz ablukasını delmeye çalışması ve yapılan uyarılara uymaması üzerine 26 Kasım'da müdahale edildiği bildirildi. ABD askeri uçağının geminin arka kısmına hassas mühimmatla ateş açması sonucu tahrik sisteminin devre dışı bırakılarak geminin etkisiz hale getirildiği, sivil mürettebatın ise zarar görmediği kaydedildi.

Abluka kapsamında ABD güçlerinin şimdiye kadar 158 ticari gemiye rota değişikliği yaptırdığı, talimatlara uymayan 6 gemiyi etkisiz hale getirdiği ifade edildi.