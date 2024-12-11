ABD, Ukrayna İçin 20 Milyar Dolarlık Kredi Aktardı - Son Dakika
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ABD, Ukrayna İçin 20 Milyar Dolarlık Kredi Aktardı

ABD, Ukrayna İçin 20 Milyar Dolarlık Kredi Aktardı

ABD, Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık krediyi Dünya Bankası fonuna aktararak taahhütlerini yerine getirdi. Bu kredi, G7 ülkelerinin Ukrayna için planladığı toplam 50 milyar dolarlık kredinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

11.12.2024 02:07  Güncelleme: 02:09
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ABD, Ukrayna için 20 milyar dolarlık krediyi Dünya Bankası fonuna aktardı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık kredi sağlama taahhüdünü yerine getirdiği bildirildi. Söz konusu kredinin G7 ülkelerinin Ukrayna'ya sağlamayı planladığı 50 milyar dolarlık kredinin bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, kredinin Dünya Bankası fonuna aktarıldığı ve bu fon aracılığıyla Ukrayna'nın kullanımına sunulacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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