ABD, Ukrayna\'ya 500 Patriot füzesi satışını onayladı, üretimi Lockheed Martin yapacak

(ANKARA) - ABD yönetimi, Rusya'nın hava saldırılarının yoğunlaştığı Ukrayna'ya 500 adet Patriot PAC-3 hava savunma füzesinin satışına onay verdi. Yaklaşık 2,1 milyar dolar değerindeki satışın finansmanının Avrupa ülkeleri ve Kanada tarafından sağlanacağı, ABD'nin satış için kendi bütçesinden kaynak ayırmayacağı bildirildi.

ABD yönetimi, Rusya'nın hava saldırılarının yoğunlaştığı Ukrayna'ya 500 adet Patriot PAC-3 hava savunma füzesinin satışını onayladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, satışın Ukrayna'nın güvenliğini güçlendireceğini ve ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceğini açıkladı.

Bakanlığa göre Kiev, füzelerin bedelini Kanada, Almanya ve Norveç'in JUMPSTART programı kapsamındaki katkıları ile Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi aracılığıyla finanse edilen ulusal kaynaklardan karşılayacak. Satışın ana yüklenicisi ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin olacak.

FÜZELERİN TESLİM EDİLMESİ YILLAR ALABİLİR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kararı memnuniyetle karşılarken füzelerin teslimatının "birkaç yıl" sürebileceğini söyledi. Zelenski, Ukrayna'nın Patriot füzelerine "hemen şimdi" ihtiyaç duyduğunu belirterek, Rusya'nın kış öncesinde ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdığını söyledi. Zelenski'ye göre Rusya, son iki haftada Ukrayna'nın elektrik şebekesinin kritik noktalarına 30'dan fazla saldırı düzenledi.

Satış kapsamında Ukrayna'ya mevcut ABD stoklarındaki füzeler yerine yeni üretilecek Patriotların gönderilmesinin planlandığı belirtiliyor. Bu nedenle teslimatların kısa sürede başlamasının beklenmediği kaydediliyor.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre yılda yaklaşık 600 Patriot füzesi üretiliyor. Küresel Patriot mühimmatı arzındaki sıkıntının, ABD'nin İran'la savaşında bu füzeleri kullanması nedeniyle daha da arttığı belirtiliyor.

Zelenski, hafta içinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kritik seviyede azalan füze stokları için ABD'nin onayını yaklaşık bir aydır beklediğini söylemişti. Patriot sistemleri, özellikle Rusya'nın balistik füze saldırılarına karşı Ukrayna'nın hava savunmasının en önemli unsurları arasında yer alıyor.