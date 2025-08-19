ABD, Ukrayna\'ya Asker Göndermeyecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında Rusya- Ukrayna Savaşı ve barış görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN, ABD ASKERLERİNİN UKRAYNA'YA GÖNDERİLMEYECEĞİNİ KESİN OLARAK İFADE ETTİ"

Leavitt, Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibine Avrupa ile iş birliği yapma talimatı verdiğini belirtti. Leavitt, "Başkan, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini kesin olarak ifade etti. Ancak koordinasyon ve Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlama konusunda elbette yardımcı olabiliriz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

"BAŞKAN, İKİ ÜLKENİN DOĞRUDAN DİPLOMASİ YÜRÜTMESİNİ İSTİYOR"

Rusya ve Ukrayna liderleri arasında önümüzdeki günlerde direkt bir görüşme için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Leavitt, "Başkan, her zaman bu savaşta bu iki ülke tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken anlaşmazlık alanları olduğunu söyledi. Bu nedenle bu iki ülkenin doğrudan diplomasi yürütmesini istiyor" diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

"PUTİN DE ZELENSKİ DE BİRLİKTE MASAYA OTURMAYA İSTEKLİ"

Leavitt, Trump'ın her iki tarafın da ne istediğini ve nelerden vazgeçmek zorunda kalacağını anladığını aktararak, Putin'in de Zelenski'nin de birlikte masaya oturmaya istekli olduklarını bu nedenle her iki taraftan da ilerleme gördüklerini kaydetti.