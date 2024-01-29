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ABD Üssüne İHA Saldırısında Dikkat Çeken Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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ABD Üssüne İHA Saldırısında Dikkat Çeken Detaylar Ortaya Çıktı

Ürdün'deki ABD üssüne yapılan İHA saldırısında, aynı anda üsse gelen düşman İHA'sının dost mu düşman mı olduğu anlaşılamadığı için müdahale edilmediği ortaya çıktı. Saldırı sonucunda 3 ABD askeri öldü, 25 asker yaralandı. ABD yetkilileri saldırıya dair detayları paylaşırken, üssün Patriot Hava Savunma Sistemleri tarafından korunmadığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren İran destekli gruplar ise iddiaları reddetti.

ABD Üssüne İHA Saldırısında Dikkat Çeken Detaylar Ortaya Çıktı
29.01.2024 - 21:05,  Güncelleme: 21:20
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Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran ABD üssüne yapılan İHA saldırısında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 3 ABD askerinin öldüğü, 34 askerin ise yaralandığı Ürdün'deki İHA'lı üs saldırısının nasıl gerçekleştiğini ABD basını yazdı. Saldırı esnasında üsse gelen bir ABD İHA'sı nedeniyle aynı anda üsse gelen diğer düşman İHA'sının "dost mu düşman mı" olduğu anlaşılamadığı için müdahale edilmediği ortaya çıktı.

Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye ve Irak sınırına yakın bölgede görevlendirilen ABD ve Koalisyon güçlerine dün gece düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin ölmesi ve 34 askerin yaralanması bölgede gerilimi tırmandırdı.

ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş

SALDIRININ PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Wall Street Journal'de yer alan bir haberde saldırının detayları paylaşıldı. İHA'lı saldırıya uğrayan ABD üssünün Patriot Hava Savunma Sistemleri tarafından korunmadığı ortaya çıkarken ABD'li yetkililer saldırıya dair yeni detayları kamuoyuyla paylaştı.

ÜSTEKİLER, SALDIRI İÇİN GELEN İHA'YA "DOST MU DÜŞMAN MI" AYRIMI YAPAMADI

ABD'li yetkililer, yaptıkları açıklamada ABD'nin ölümcül saldırıyı durduramadığını, çünkü düşman İHA'sının hedefine yaklaştığı sırada başka bir ABD İHA'sının da üsse döndüğünü ifade etti. Saldırının gerçekleştiği anda ABD insansız hava aracının üsse geri dönmesi, yaklaşan insansız hava aracının "dost mu yoksa düşman mı" olduğu konusunda bazı karışıklıklara yol açtı.

ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, dün ilk olarak Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamayla, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

3 ASKER ÖLMÜŞ, 34 ASKER İSE YARALANMIŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmiş, daha sonra yaralananların sayısını 34 olarak güncellemişti.

ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş

BIDEN MİSİLLEME SÖZÜ VERMİŞTİ

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
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SON DAKİKA: ABD Üssüne İHA Saldırısında Dikkat Çeken Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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