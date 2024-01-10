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ABD ve İngiltere, Yemenli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarını etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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ABD ve İngiltere, Yemenli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarını etkisiz hale getirdi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemenli Husilerin 18 İHA ve 3 füzeyle ticari gemilere saldırdığını açıkladı. ABD ve İngiliz savaş gemilerinin ortak çabasıyla tüm tehditler etkisiz hale getirildi. İngiltere Savunma Bakanı, HMS Richmond savaş gemisinin Kızıldeniz'e doğru yola çıktığını duyurdu ve krize müdahaleye devam edeceklerini belirtti.

ABD ve İngiltere, Yemenli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarını etkisiz hale getirdi
10.01.2024 - 10:53,
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 9 Ocak'ta Yemenli Husilerin 18 İHA ve 3 füzeyle ticari gemileri hedef aldığını açıkladı. CENTCOM, tüm tehditlerin ABD ve İngiliz savaş gemilerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "9 Ocak günü, yerel saatle 21.15'te, İran destekli Husiler, Kızıldeniz'e, düzinelerce ticaret gemisinin geçiş yaptığı uluslararası nakliye yollarına doğru İran tasarımı tek yönlü saldırı İHA'ları (OWA İHA'ları), gemi savar seyir füzeleri ve bir gemi savar balistik füzeden oluşan bir saldırı başlattı. USS Dwight D. Eisenhower, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason ve Birleşik Krallık'a ait HMS Diamond'ın ortak çabasıyla 18 OWA İHA, 2 gemisavar seyir füzesi ve 1 gemisavar balistik füze düşürülmüştür. Bu, 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki ticari nakliye hatlarına yönelik 26'ncı Husi saldırısıdır. Herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmemiştir" denildi.

İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ KIZILDENİZ'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, HMS Richmond savaş gemisinin Kızıldeniz'e doğru yola çıktığını duyurdu. Shapps, "HMS Richmond, İran destekli Husilerin saldırıları karşısında Birleşik Krallık'ın güçlü bir varlık göstermesini sağlamak üzere Kızıldeniz'e doğru yola çıktı. ABD ile birlikte krize yönelik küresel müdahaleye öncülük etmeye devam edeceğiz ve hayatları ve küresel ekonomiyi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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