ABD ve İran Arasında Dörtlü Görüşmeler Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İran Arasında Dörtlü Görüşmeler Tamamlandı

ABD ve İran Arasında Dörtlü Görüşmeler Tamamlandı
22.06.2026 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar ve Pakistan, ABD ile İran arasındaki dörtlü görüşmelerin olumlu geçtiğini duyurdu.

KATAR ve Pakistan, İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında ABD ile İran arasında gerçekleştirdikleri dörtlü görüşmelerin birinci turunun olumlu bir atmosferde tamamlandığını bildirdi.

Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıkları görüşmelere ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında taraflar ve ara bulucu ülkeler Pakistan ve Katar'ın yer aldığı dörtlü görüşmelerin birinci turunun tamamlandığı aktarıldı. Görüşmelerin ilk gününün olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiği vurgulanan açıklamada, teknik müzakerelerin sürdürülmesi için bir mekanizma oluşturulması dahil çeşitli alanlarda ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada tarafların, ara buluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları ifade edildi. Baş müzakerecilerinin de nükleer konusunun yanı sıra yaptırımlarla ilgili komiteye düzenli raporlar sunacağının altı çizildi. Ayrıca, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlayacak şekilde herhangi bir olay ve yanlış anlaşılmanın önüne geçmek amacıyla mutabakat zaptının 5'inci paragrafında belirtilen süre boyunca taraflar arasında bir iletişim kanalı oluşturulduğuna dikkat çekildi.

Mutabakat zaptında da kaydedildiği üzere Lübnan'daki askeri operasyonların durdurulmasını sağlamak amacıyla kurulacak çalışma grubunun, iki tarafın yanı sıra Lübnan'ı da kapsayacağı bildirildi.

Bürgenstock'taki teknik görüşmelerin hafta boyunca devam etmesinin planlandığı vurgulanan açıklamada, müzakerelerin nihai bir anlaşmayla sonuçlanması için ara bulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın çabalarını sürdürecekleri belirtildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Pakistan, Güvenlik, İsviçre, Katar, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İran Arasında Dörtlü Görüşmeler Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Taksim’de metro ve füniküler hattı geçici süreyle kapatıldı Taksim'de metro ve füniküler hattı geçici süreyle kapatıldı
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
Sınava yetişmek isterken kaza yaptılar: 3 yaralı Sınava yetişmek isterken kaza yaptılar: 3 yaralı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
Aydın’da öldü sanılan kadın tatilde çıktı Aydın'da öldü sanılan kadın tatilde çıktı

08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
06:33
Montella kararını açıkladı Terim’e verdiği yanıt gündem yarattı
Montella kararını açıkladı! Terim'e verdiği yanıt gündem yarattı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
06:11
İsviçre’de tarihi zirve İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
03:15
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 08:41:21. #7.12#
SON DAKİKA: ABD ve İran Arasında Dörtlü Görüşmeler Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.