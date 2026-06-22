ABD ve İran Arasında Dörtlü Görüşmeler Tamamlandı

KATAR ve Pakistan, İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında ABD ile İran arasında gerçekleştirdikleri dörtlü görüşmelerin birinci turunun olumlu bir atmosferde tamamlandığını bildirdi.

Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıkları görüşmelere ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında taraflar ve ara bulucu ülkeler Pakistan ve Katar'ın yer aldığı dörtlü görüşmelerin birinci turunun tamamlandığı aktarıldı. Görüşmelerin ilk gününün olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiği vurgulanan açıklamada, teknik müzakerelerin sürdürülmesi için bir mekanizma oluşturulması dahil çeşitli alanlarda ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada tarafların, ara buluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları ifade edildi. Baş müzakerecilerinin de nükleer konusunun yanı sıra yaptırımlarla ilgili komiteye düzenli raporlar sunacağının altı çizildi. Ayrıca, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlayacak şekilde herhangi bir olay ve yanlış anlaşılmanın önüne geçmek amacıyla mutabakat zaptının 5'inci paragrafında belirtilen süre boyunca taraflar arasında bir iletişim kanalı oluşturulduğuna dikkat çekildi.

Mutabakat zaptında da kaydedildiği üzere Lübnan'daki askeri operasyonların durdurulmasını sağlamak amacıyla kurulacak çalışma grubunun, iki tarafın yanı sıra Lübnan'ı da kapsayacağı bildirildi.

Bürgenstock'taki teknik görüşmelerin hafta boyunca devam etmesinin planlandığı vurgulanan açıklamada, müzakerelerin nihai bir anlaşmayla sonuçlanması için ara bulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın çabalarını sürdürecekleri belirtildi.