ABD ve İran Arasında Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika
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ABD ve İran Arasında Gerilim Tırmanıyor

ABD ve İran Arasında Gerilim Tırmanıyor
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ABD, İran'a yönelik hava saldırıları düzenlerken, İran da Ürdün'deki hedeflere füze saldırısı gerçekleştirdi.

(ANKARA) - ABD ile İran arasında birkaç günlük duraksamanın ardından yeniden başlayan karşılıklı saldırılar gece saatlerinde daha da şiddetlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD üslerine yönelik balistik füze saldırısı girişimine karşılık olarak İran'da Devrim Muhafızları'na yönelik yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. İran medyası ABD saldırılarında Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda aynı aileden üç sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD'nin açıklamasına göre saldırılar, İran'ın önceki gün Ürdün'deki ABD üssüne ve Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan unsurlarına yönelik balistik füze saldırısı girişiminin ardından düzenlendi. CENTCOM, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) unsurları, dün ABD kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan füze saldırılarına karşılık olarak İran'a yönelik yoğun saldırı dalgasını başarıyla tamamladı.

CENTCOM unsurları, İran'da İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) ait askeri komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) tesisleri, kıyı gözetleme ve savunma noktaları ile deniz kabiliyetleri dahil olmak üzere onlarca hedefi vurdu. Saldırıların amacı, İran ve onun vekil güçlerinin Amerikan kuvvetleri, ticari deniz taşımacılığı ve komşu Körfez ülkelerine yönelik oluşturduğu tehdidi daha da azaltmaktı.

28 Temmuz'da IRGC, Orta Doğu'da konuşlu ABD kuvvetlerine sürpriz bir saldırı gerçekleştirme girişimi kapsamında İran'dan çok sayıda balistik füze fırlattı. İran tarafından ateşlenen tüm füzeler başarıyla önlendi.

Halihazırda Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askeri konuşlu bulunuyor. Bu birlikler yüksek alarm seviyesinde, görevlerine odaklanmış, etkili harekat icra edebilecek durumda ve her an göreve hazır olmaya devam ediyor."

SALDIRILAR SON İKİ GÜNDE YENİDEN YOĞUNLAŞTI

ABD ile İran arasında 25 ila 28 Temmuz arasında görece sakin dönemin ardından çatışmalar yeniden alevlenirken, gerilim son iki günde daha da bölgesel bir nitelik kazandı. ABD ve Suudi Arabistan dün, Irak'ta İran bağlantılı gruplara yönelik ilk ortak saldırılarını düzenlemişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de çatışmaların yeniden tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek ABD ve İran'a çatışmaları durdurma ve diplomasiye geri dönme çağrısında bulundu.

İran devlet medyası ise ABD'nin gece boyunca ülkenin güneyindeki birçok noktaya saldırı düzenlediğini bildirdi. İran basınına göre Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda bir konutun vurulması sonucu bir karı-koca ile iki yaşındaki çocukları yaşamını yitirdi, iki çocuk da yaralandı. Patlamaların Keşm'in yanı sıra Kiş Adası, Buşehr ve İran'ın petrol merkezi konumundaki Huzistan eyaletindeki çeşitli noktalarda da duyulduğu aktarıldı.

İran devlet televizyonu IRIB, ABD'nin, Buşehr eyaletindeki Cem ve Hürmuc kentleri çevresini de hedef aldığını, ilk belirlemelere göre bu saldırılarda can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Buşehr eyaleti, İran'ın tek nükleer santraline ev sahipliği yapıyor.

İRAN, YENİDEN ÜRDÜN'E SALDIRARAK KARŞILIK VERDİ

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan beş füzenin günün erken saatlerinde hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, saldırının İran tarafından art arda dördüncü gün yapıldığı ileri sürüldü. Ürdün bu hafta ayrıca iki insansız hava aracını, bir İHA'yı ve beş füzeyi önlediğini de açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ABD ve İran Arasında Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika

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