ABD ve İran Müzakerelere Devam Kararı Aldı

(ANKARA) – ABD ve İran, Tahran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıkları ele almak üzere bugün Umman'da gerçekleştirdikleri üç saatlik görüşmenin ardından, müzakerelere devam etme konusunda anlaşmaya vardı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Umman'ın başkenti Maskat'taki dördüncü tur görüşmeleri Ummanlı arabulucular aracılığıyla gerçekleştirdi. Taraflar, kamuoyuna yansıyan karşılıklı sert açıklamalarına rağmen diyaloğu sürdürme iradesi gösterdi.

Görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programının pazarlık konusu olmayacağını söyleyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugünkü görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada "dolaylı görüşmelerin zorlu ama tarafların pozisyonlarını daha iyi anlamak açısından faydalı" geçtiğini belirtti. Bekayi, bir sonraki görüşmenin zamanı ve yerinin Maskat tarafından açıklanacağını duyurdu. Batı medyasında yer alan haberlere göre ABD'li yetkililer de dördüncü tur müzakerelerinin tamamlandığını ve müzakerelere devam edileceğini doğruladı.

Görüşmeler, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu ziyaretinden hemen önce gerçekleşti. Trump, 2018'de ilk başkanlık döneminde İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a ağır yaptırımlar uygulamıştı. Ocak ayında Beyaz Saray'a geri dönen Trump, İran'a yönelik "azami baskı" politikasını yeniden devreye almış ve diplomatik başarısızlık durumunda askeri seçeneğin masada olduğunu söylemişti.