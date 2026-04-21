ABD ve İsrail-İran Savaşında Yaralı Asker Sayısı 415\'e Yükseldi

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail- İran savaşında yaralanan Amerikan askeri sayısı 415'e yükseldi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın 'Savunma Kayıp Analiz Sistemi' üzerinden yayımladığı raporda, Amerikan ordusunun kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. 'Destansı Öfke Operasyonu' kapsamında tutulan resmi kayıtlara göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta bugüne kadar toplam 13 Amerikan askeri yaşamını yitirdi, 415 ABD askeri de yaralandı. Pentagon verilerinde, geçen hafta 398 olarak duyurulan yaralı asker sayısı, son güncellemeyle birlikte 415'e ulaştı.

Verilere göre, hayatını kaybedenlerin 7'sinin hava kuvvetlerine, 6'sının da kara kuvvetlerine mensup olduğu kaydedildi. Yaralananların ise 271'inin kara kuvvetlerinde, 63'ünün deniz kuvvetlerinde, 62'sinin hava kuvvetlerinde ve 19'unun da deniz piyadelerinde görev yaptığı belirtildi.