ABD'de eski kocası tarafından diri diri gömülen kadın, mezardan çıkmayı başardı - Son Dakika
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ABD'de eski kocası tarafından diri diri gömülen kadın, mezardan çıkmayı başardı

04.11.2022 11:23

ABD'nin Washington eyaletinde 53 yaşındaki Chae Kyong An, boşandığı eşini maddi konuları konuşmak için evine çağırdı. İkilinin konuşması bir süre sonra tartışmaya döndü. An, sinirlendiği eski eşinin elini ayağını bantlayıp diri diri mezara gömdü. Talihsiz kadın akıllı saati sayesinde yaşama tutunmayı başardı.

Chae Kyong An isimli adam, boşanma paralarını konuşmak için çağırdığı karısını önce garaja sürükleyip daha sonra onu gömmek için ormana götürdü. İsmi açıklanmayan kadın, kocasının mezarı kazdığını duyduğunu dile getirdi. Cani koca bacaklarını ve kollarını bantladığı kadını mezara atıp üzerine ağır bir ağaç yerleştirdi.

AKILLI SAATTEN ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPTI

Ölümle burun buruna gelen kadın birkaç saat sonra koli bantlarından kurtulup yerlilerden yardım istedi. Daha önce tartışma sırasında akılla saatinden acil durum bildirimi atan kadın polisi çoktan alarma geçirmişti.

Boşandığı kocası tarafından diri diri gömülen kadın mezardan çıkmayı başardı

OLAYDAN SAATLER SONRA YAKALANDI

Polisin acil durum anonsu sonrası şüphelinin bindiği minibüs tanımlandı. Şüpheli olaydan saatler sonra böylelikle yakayı ele verdi.

Boşandığı kocası tarafından diri diri gömülen kadın mezardan çıkmayı başardı

"KOCAM BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Mahkeme belgelerinde geçen ifadeye göre kadın "Kocam beni öldürmeye çalışıyor" diye bağırdı. Polis "Boynuna, yüzünün alt kısmına ve ayak bileklerine hala koli bandı sarılıydı. Bacaklarında, kollarında ve kafasında geniş morluklar vardı ve kıyafetleri ve saçları kir içindeydi" dedi. An, korkunç saldırının ardından birinci derece cinayete teşebbüs, birinci derece adam kaçırma ve birinci derece saldırı şüphesiyle tutuklandı.

Boşandığı kocası tarafından diri diri gömülen kadın mezardan çıkmayı başardı
Boşandığı kocası tarafından diri diri gömülen kadın mezardan çıkmayı başardı
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