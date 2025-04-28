ABD Yemen\'de göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezini vurdu! En az 30 ölü

ABD, Yemen'e yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Yemen'deki İran destekli Husilere ait medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre, son olarak ülkenin Saada şehrinde bulunan ve Afrikalı göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezi ABD bombardımanının hedefi oldu.

30 KİŞİ ÖLDÜ 50 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, en az 50 yaralının olduğu aktarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.