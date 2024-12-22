ABD Yemen'in başkenti Sanaa'ya saldırdı - Son Dakika
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Dünya

ABD Yemen'in başkenti Sanaa'ya saldırdı

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ABD Yemen'in başkenti Sanaa'ya hava saldırısı düzenlendi. Şiddetli patlamaların yaşandığı saldırı, kameralarca kaydedildi.

22.12.2024 00:26
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Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçakları, Yemen'e hava saldırısı düzenledi.

Yemen'in başkenti Sanaa'ya yapılan saldırılar sonucunda şiddetli patlamalar meydana gelirken; saldırı anları kameralarca kaydedildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yemen'deki İran destekli Husilere ait füze depolama ve komuta/kontrol tesislerine hava saldırıları gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

ABD Yemen\'in başkenti Sanaa\'ya saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Yemen'in başkenti Sanaa'ya saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Talat Yelbuz:
    HELAL IRANIN SON ITLERI 2 13 Yanıtla
  • TC Cem Koyuncu:
    sanane yemen nere abd nere şu dünyada tek bir gerçek var keser SAPP 9 1 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan:
    tamamda abd sanane bundan 9 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    kuduz köpek gibi herkese saldiriyorlar 8 1 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    İran'ın oyununa gelen kaç tane Arap varsa hepsi perişan durumda onları cesaretlendiren İran kuyruk Kıstırmış durumda 1 0 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    Zalim insanlar neden hiç rahat durmazlar anlamıyorum, arpaları mı çok geliyor ne 0 0 Yanıtla
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