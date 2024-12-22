Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçakları, Yemen'e hava saldırısı düzenledi.
Yemen'in başkenti Sanaa'ya yapılan saldırılar sonucunda şiddetli patlamalar meydana gelirken; saldırı anları kameralarca kaydedildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yemen'deki İran destekli Husilere ait füze depolama ve komuta/kontrol tesislerine hava saldırıları gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Dünya › ABD Yemen'in başkenti Sanaa'ya saldırdı - Son Dakika
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