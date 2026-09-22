ABD, yeni Grönland anlaşması kapsamında iki tesiste konuşlanmayı planlıyor - Son Dakika
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ABD, yeni Grönland anlaşması kapsamında iki tesiste konuşlanmayı planlıyor

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ABD, yeni Grönland anlaşması kapsamında iki tesiste konuşlanmayı planlıyor
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ABD, Danimarka ve Grönland ile imzalanması beklenen anlaşma kapsamında askeri varlığını genişletip iki tesiste konuşlanmayı planlıyor. Anlaşmanın BM Genel Kurulu'nda imzalanması bekleniyor; Danimarka düzenlemenin Arktik güvenliğini NATO çerçevesine taşıdığını açıkladı.

(ANKARA) - ABD'nin, Danimarka ve Grönland ile imzalanması beklenen yeni anlaşma kapsamında Grönland'daki askeri varlığını genişleterek, biri Soğuk Savaş döneminden kalma olmak üzere iki askeri tesiste konuşlanmayı planladığı bildirildi. Anlaşmanın bugün New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında imzalanması bekleniyor.

Batı medyasının konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD, Grönland'ın güneyindeki Narsarsuaq'ta bulunan Soğuk Savaş döneminden kalma askeri üssü yeniden faaliyete geçirmeyi, doğu kıyısındaki Mestersvig'de ise askeri varlık oluşturmayı planlıyor. Narsarsuaq'ta ABD'nin 1950'li yıllarda kapattığı "Bluie West One" askeri üssü bulunuyor. Mestersvig'deki askeri karakol ise Danimarka özel kuvvetlerine bağlı Sirius Köpekli Kızak Devriyesi tarafından kullanılıyor.

ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki yeni anlaşmanın bugün New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında imzalanması öngörülüyor. Anlaşmanın metni henüz kamuoyuna açıklanmazken, ayrıntıların imza atılana kadar kesinleşmeyeceği belirtildi.

Danimarka'dan yapılan açıklamada ise düzenlemenin Arktik güvenliğini yalnızca ABD ve Danimarka arasındaki bir mesele olmaktan çıkararak, NATO çerçevesine taşıdığı belirtildi.

TRUMP'IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARININ ARDINDAN MÜZAKERELER BAŞLAMIŞTI

Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland üzerindeki Amerikan kontrolünü artırmaya yönelik açıklamalarının ardından Washington, Kopenhag ve Nuuk arasında aylar süren görüşmeler sonrasında gündeme geldi. Trump, daha önce Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge olan Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunmuş, bu amaç doğrultusunda askeri veya ekonomik güç kullanımını bazı açıklamalarında dışlamamıştı. Grönland yönetimi ve Danimarka ise adanın egemenlik statüsünün değiştirilmesine karşı çıkmıştı.

Trump'ın açıklamalarının NATO içinde diplomatik gerilime yol açmasının ardından Danimarka ve Grönland, Arktik güvenliğine ilişkin yeni bir düzenleme için ABD ile müzakerelere başlamıştı. ABD, Soğuk Savaş döneminde Grönland'da 17 askeri tesis ve 10 binden fazla personel bulunduruyordu. Adada günümüzde ABD'nin yaklaşık 150 askeri personelinin görev yaptığı Pituffik Uzay Üssü faaliyet gösteriyor.

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriDanimarkaGrönlandPolitikaDünyaNatoSon Dakika

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