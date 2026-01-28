ABD'yi vuran fırtınada son durum! Haberler.com Washington temsilcisi aktardı - Son Dakika
ABD'yi vuran fırtınada son durum! Haberler.com Washington temsilcisi aktardı

28.01.2026 17:32
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınasının bilançosunu ve Washington kulislerinde öne çıkan dış politika başlıklarını Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi. Sural, fırtınanın son 10 yılın en şiddetlileri arasında yer aldığını belirtirken, Erdoğan–Trump görüşmesinde Suriye, Gazze ve İran konularının öne çıktığını aktardı.

ABD'de etkili olan kar fırtınası günlük yaşamı durma noktasına getirirken, ekonomik kayıpların boyutu da netleşmeye başladı. Öte yandan Washington'da diplomasi trafiği hız kazanırken, ABD'nin İran'a yönelik mesajları dikkat çekti.

    "SON 10 YILIN EN ŞİDDETLİ FIRTINALARINDAN BİRİ"

    Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, etkili olan kar fırtınasının geniş bir coğrafyayı etkilediğini belirterek, "Bu fırtına, son 10 yılın en şiddetlilerinden biri olurken aynı zamanda en fazla bölgeyi etkileyen fırtınalar arasında yer aldı" dedi. Fırtına nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

    "1 MİLYONA YAKIN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI"

    Kar fırtınasının altyapıya büyük zarar verdiğini vurgulayan Sural, "1 milyona yakın kişi kar fırtınası sebebiyle elektriksiz kaldı" ifadelerini kullandı. İlk değerlendirmelere göre fırtınanın yol açtığı hasarın 100 milyar doları aşmasının beklendiği aktarıldı.

    "TRUMP'IN SÖZLERİ İRAN'A GÖZDAĞI"

    ABD gündemindeki diplomatik gelişmelere de değinen Sural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Gazze başlıklarını görüştüğünü söyledi. Trump'ın son açıklamalarının İran'a yönelik bir mesaj içerdiğini belirten Sural, "ABD, İran'ın nükleer faaliyette bulunmasını istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

