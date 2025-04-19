ABD Yüksek Mahkemesi'nden Venezuelalılar için durdurma kararı

(ANKARA) - ABD Yüksek Mahkemesi, bugün aldığı kararla, Teksas'ın kuzeyinde gözaltında tutulan Venezuelalıların 18'inci yüzyıldan kalma bir savaş yasası kapsamında sınır dışı edilmelerini geçici olarak durdurdu.

ABD Yüksek Mahkemesi, bugün erken saatlerde, Beyaz Saray yönetiminin nadiren uygulanan bir savaş dönemi yasası kapsamında çete üyesi olmakla suçlanan bir grup Venezuelalı göçmeni sınır dışı etmesini geçici olarak engelledi.

Mahkeme, kısa ve imzasız bir karar metninde, "Bu mahkemeden başka bir karar çıkana kadar, söz konusu tutuklu grubundan herhangi biri ABD'den sınır dışı edilemez" ifadelerine yer verdi.

Bluebonnet Gözaltı Merkezi'nde tutulan Venezuelalılarla ilgili bu karar, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) yaptığı acil temyiz başvurusu üzerine alındı. ACLU, göçmenlik yetkililerinin 1798 tarihli Yabancı Düşmanlar Yasası kapsamında sınır dışı işlemlerini yeniden başlatmaya çalıştığını ileri sürmüştü.

Konuyla ilgili ABD medyasına konuşan iki kişiye göre, Teksas'ın Anson kentindeki bir göçmen gözaltı merkezinden 50'den fazla Venezuelalının El Salvador'a gönderilmek üzere sınır dışı edilmesi planlanıyordu.

Yüksek Mahkeme, nisanın başında verdiği bir kararda, kişilerin sınır dışı edilmeden önce mahkemede savunma yapma hakkına ve makul süreye sahip olması gerektiğini belirtmişti.

Beyaz Saray'ın, Yüksek Mahkeme'nin geçici kararını kaldırması için mahkemeye hızla yeniden başvurması bekleniyor. Beyaz Saray'dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

15 Mart'tan bu yana Trump yönetimi, beş uçağı sınır dışı edilen göçmenlerle birlikte El Salvador'a gönderdi. Bu uçuşlar, ABD makamları tarafından çete üyesi sayılan kişilerin El Salvador Başkanı Nayib Bukele yönetimindeki El Salvador hapishanelerinde ücret karşılığı tutulması konusunda yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştirilmişti. Bukele, Washington ziyareti sırasında bu kişilerin El Salvador'da da gözaltında tutulmaya devam edileceğini söylemişti.