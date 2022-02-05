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Adamın dünyası başına yıkıldı! Karısına başka erkeğin spermleri enjekte edilmiş - Son Dakika

Adamın dünyası başına yıkıldı! Karısına başka erkeğin spermleri enjekte edilmiş

05.02.2022 17:18
Adamın dünyası başına yıkıldı! Karısına başka erkeğin spermleri enjekte edilmiş

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan John Mike, tüp bebek tedavisi esnasında karısına yanlışlıkla İtalyan bir erkeğin spermlerinin enjekte edildiğini ve kızının kendi kızı olmadığı tam 31 yıl sonra DNA testiyle öğrendi.

ABD'deki Cleveland eyaletinde ikamet eden Jeanie ve John Mike çifti, çocuklarının olmaması üzerine tüp bebek tedavisi yaptırmaya karar verdi. Bunun üzerine 1991 yılında Akron Şehir Hastanesi tüp bebek servisine başvuran çift, tedaviye başladı.

KIZ ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ

Jeanie isimli kadın, başarılı tedavinin ardından hamile kaldı ve 1 kız çocuğu dünyaya getirdi. Buraya kadar her şey normal giderken Jeanie, kocası ve kızı Jessica için hediye olarak DNA testi aldı. Baba ve kız, DNA testinin sonucunu öğrenince büyük şok yaşadı.

Karısına başka erkeğin spermlerinin enjekte edildiğini öğrenen adam yıkıldı

KENDİ KIZI DEĞİL

Jessica isimli kız, 31 yıl boyunca babası olarak bildiği kişinin aslında biyolojik babası olmadığını öğrendi. Hemen tüp bebek tedavisinin yapıldığı hastane ile iletişime geçen çift, acı gerçekle yüzleşti. Spermlerin karıştığını belirten yetkililer, kadına John Mike'nin spermleri yerine İtalyan bir erkeğin spermlerinin nakledildiğini açıkladı.

Karısına başka erkeğin spermlerinin enjekte edildiğini öğrenen adam yıkıldı

DAVA AÇTILAR

Olayın ardından harekete geçen Mike çifti, Akron Şehir Hastanesi hakkında dava açtı. Jessica isimli kız ise gerçek babasını aramak için hastane kayıtlarını talep etti. Üzücü olayı yaşayan Jeanie ve John Mike çifti de tüp bebek tedavisi yaptıran ailelere uyarıda bulunarak, bu tarz durumlara karşı tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Karısına başka erkeğin spermlerinin enjekte edildiğini öğrenen adam yıkıldı
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Şehir Hastanesi, Tüp Bebek, İtalyan, Dna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Adamın dünyası başına yıkıldı! Karısına başka erkeğin spermleri enjekte edilmiş - Son Dakika Dünya


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