Adolf Hitler\'in doğduğu evin polis merkezine çevrilmesi çalışmaları başladı

1889 yılında Adolf Hitler'ın doğduğu Avusturya'daki evin polis karakoluna dönüştürme çalışmaları Pazartesi günü başladı

Aktivistler ve tarihçiler, binanın dönüşünü olumlu karşılıyor ancak binanın kalıcı bir sergiye dönüştürülmesini istiyorlar.

2019 yılında alınan karar gereği evin polis merkezine çevrilmesi için çalışmalar başladı.

Pazartesi günü işçiler çit kurmaya başladı ve inşaat çalışmaları için ölçümler almaya başladı. Polisin mekânı 2026 yılının başlarında işgal etmesi beklenmektedir.

Binanın yeniden düzenlenmesinden önce yıllar süren mülkiyet tartışmaları yaşandı. Sorun, binayı satmayı reddeden sahibinin hükümetin binayı el koyma hakkında olduğu 2017 yılında çözüldü. Yıkılabilir bir öneri bırakıldı.

Binada, Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından 1972 yılından beri kullanılmış ve çeşitli yardım kuruluşlarına kiralanmıştır. 2011 yılında engelliler için bir bakım merkezi taşındıktan sonra boş kaldı.

Binanın dışında "özgürlük, demokrasi ve özgürlük için. Asla faşizm. Milyonlarca ölü bize hatırlatıyor" yazılı bir anıt taşı yerinde kalacak.

Avusturya hükümeti, sivil özgürlüklerin koruyucuları olarak polisin binaya taşınmasının en iyi kullanım olduğunu savunuyor. Ancak plan eleştirildi.

Tarihçi Florian Kotanko, "tarihsel bağlama dair tam bir eksiklik olduğunu" belirtti. Bina'nın "tanıma faktörünü" yeniden şekillendirerek kaldırmayı amaçlayan İçişleri Bakanlığı'nın niyetinin "başarılması imkansız" olduğunu savundu.

"Demistifikasyonun önemli bir parça olması gerektiğini" ekledi ve Nazi yönetimi altında Yahudileri kurtaran insanlar hakkında bir serginin binada sergilenmesi önerisini destekledi.