AfD'den BfV'ye Tepki: 'Demokrasiye Darbe'

Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Almanya'da göçmen karşıtı söylem ve politikalarıyla öne çıkan Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından "aşırı sağcı oluşum" olarak sınıflandırılmasına tepki göstererek, "Alman demokrasisi için ciddi bir darbe" açıklamasını yaptı.

AfD Eş Başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla yaptıkları ortak açıklamada, BfV'nin kararını "Alman demokrasisi için ciddi bir darbe" olarak nitelendirdi. Parti yöneticileri, bu tür bir sınıflandırmanın hukuki bir bağlayıcılığı olmadığını savunarak, alınan kararın yaklaşan hükümet değişimi öncesi muhalefeti itibarsızlaştırma girişimi olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Anketlere göre AfD, Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından Almanya'nın en güçlü ikinci partisi konumunda. Federal hükümetin görev süresi bitmek üzereyken, BfV'nin bu kararı alınmıştır. Bu tür bir sınıflandırma yasal olarak bağlayıcı değildir ancak partimizin itibarsızlaştırılması hedeflenmektedir" denildi.

AfD yönetimi, söz konusu karara karşı yasal yollarla mücadele edeceklerini ve bu durumu "demokrasiyi tehlikeye atan bir iftira" olarak değerlendirdiklerini açıkladı.