Afganistan'da bir kadın daha protestolardan sonra Taliban tarafından 'tutuklandı'

Afganistan'da bir kadın aktivistin daha tutuklandığı bildiriliyor. BBC'ye bilgi veren bir kaynak, Mursal Ayar'ın Kabil'deki evinden zorla alındığını söyledi. Taliban ise kadın hakları için gösteri yapan kadınların tutuklandığı haberlerini reddediyor.

BBC'nin yaptığı araştırmaya göre Mursal Ayar, son haftalarda evinden alınıp götürülen altıncı kadın.

Daha önce de kadın hakları için sokağa çıkan bazı kadınların tutuklandığı yolunda haberler alınmıştı.

Taliban kadınları tutukladığını reddediyor.

Taliban sözcüsü Bilal Karimi, BBC'ye Mursal Ayar'ın durumunu araştıracaklarını söyledi.

Karimi, "Bu olay daha yeni oldu, soruşturuyoruz" dedi.

'Yardım edin, Taliban evime geldi'

Parwana Ibrahim, Tamana Paryani ve Paryani'nin kız kardeşleri Zarmina, Shafiqa ve Karima 19 Ocak'tan bu yana kayıp ve akıbetlerinden endişe ediliyor.

İnsan hakları grupları da Ocak ayı ortalarında başkent Kabil'de gösteri yaptıktan sonra ortadan kaybolan kadınlar için endişeli.

Tamana Paryani, gösteriden birkaç gün sonra apartmanına giren silahlı şahısları gösteren bir video paylaştı.

Videonun sonunda, "Yardım edin, Taliban evime geldi" diye sesleniyordu.

Taliban yönetiminin Birleşmiş Milletler temsilcisi olmayı uman Suhai Shaheen ise, daha önce BBC'ye verdiği demeçte, Paryani'yi "yurt dışına sığınmak için sahte sahneler yaratıp film çekmekle" suçladı.

Birleşmiş Milletler, kayıp kadınlardan Parwana Ibrahim'in Kabil'de kayınbiraderiyle birlikte alınıp götürüldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler'in insan hakları dairesi bir kez daha, son zamanlardaki kadın hakları gösterilerine katılanların ortadan kaybolmaya devam etmesinden duyduğu kaygıları dile getirdi.

Birleşmiş Milletler insan hakları sözcüsü Ravina Shamdasani, aktivistlerin güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler, kayıp kadınlarla ilgili haberlerin, keyfi tutuklama ve gözaltılara işaret ettiğini belirterek, Taliban yetkililerini, "barışçı gösteriler yapan ve ifade özgürlüğünü kullananlara karşı misilleme yapılmaması için alt düzeydeki görevlilere net mesajlar vermeye" çağırdı.

Afganistan Taliban yönetimi altında, eğitime cinsiyet temelinde kısıtlamalar getiren tek ülke. Bu da uluslararası camiada meşruiyet arayışına önemli bir engel oluşturuyor.

Kadınların gösterilerle bu konuya dikkat çekmesi Taliban'ı güç durumda bırakıyor.