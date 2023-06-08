Afganistan'da cenaze töreninde patlama meydana geldi: 15 ölü, 50 yaralı

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Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 6 Haziran'da suikast sonucu yaşamını yitiren Badahşan vilayeti Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi'nin cenaze töreninde patlama oldu. Patlamada 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

SALDIRIDA EMNİYET MÜDÜRÜ DE ÖLDÜ

Badahşan Valiliği Kültür ve Enformasyon Müdürü Maazeddin Ahmedi, yaptığı açıklamada, patlamada Taliban'ın atadığı Bağlan vilayetinin eski Emniyet Müdürü Safiullah Samim'in hayatını kaybettiğini belirterek, ölü ve yaralı sayısına dair net bilgi vermedi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Afganistan'ın önde gelen basın organlarından TOLONews'a göre, olayda 15 kişi yaşamını yitirirken, 50 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Badahşan vilayeti Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi, 6 Haziran'da vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'da kendisini hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.