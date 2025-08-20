Afganistan\'da Otobüs Kazası: 71 Ölü

İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan bir otobüs Afganistan'da kaza yaptı. Çarpışmanın ardından otobüs alev aldı, 71 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan bir yolcu otobüsü, bir kamyon ve motosikletle çarpışması sonucu alev aldı.

KAZADA ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK

Kazada, 17'si çocuk 71 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Herat eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın otobüsün aşırı hızı ve ihmali nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.