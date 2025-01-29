Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi - Son Dakika
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Dünya

Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi

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Suriye'de düzenlenen Zafer Konferansı'nda Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi. Ayıca 2012 anayasası yürürlükten kaldırıldı, Esad rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamento da feshedildi

29.01.2025 22:16  Güncelleme: 22:56
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Suriye'de yeni yönetimin fiili lideri Ahmed Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi.

"ZAFER KONFERANSI" DÜZENLENDİ

Suriye'de ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi. Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu.

CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLDİ

Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.

ANAYASA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI; ORDU, GÜVENLİK BİRİMLERİ VE PARLAMENTO FESHEDİLDİ

2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.

Ahmed Şara, Suriye\'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
Kaynak: AA

Parlamento, Orta Doğu, Politika, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • ilyas erduran:
    şükürler olsun 46 55 Yanıtla
  • Apple User:
    işid infazcısı!.. tam transkriptsiz recepe göre bir sistem.. puhahahaa 58 29 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    ORTADOĞUNUN HÜKÜMDARI NE DERSE O OLUR REİSİ KIZDIRMAYIN REİSİN VERDİĞİ EMİRLERE İTAAT EDİNKİ TÜRK DEVLETLERİ DÜNYAYA NAM SALSIN ELHAMDÜLİLLAH 24 61 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Hayırlı uğurlu Olsun. 38 47 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hayırlı olsun 35 41 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Elhamdülillah şükürler olsun. Allah hayırlı uğurlu etsin kardeşlerim benim. Allah'ın yolundan ayrılmayın inşaallah. 31 45 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Hayirlara vesile olsun INŞALLAH RABBİM tüm MÜSLAMAN kardeslerimiz için en hayirlisinini nasip etsin devrik ZALİMİDE ALLAHIM bu dunyada gerekeni yaşat mahşere bırakma ALLAHIM 25 44 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    ANA DİLİDE TÜRKÇE YAPSİN BARİDE Bİ KUŞA BENZESİN 14 34 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    e tamam bundan sonra bu ölene kadar cumhurbaşkanı yeni bi diktatörlük hayırlı olsun diyelim. inşallah yanılırım 27 14 Yanıtla
    Murat Çevre:
    En azından Türkiye yanlısı ve Terör örgütlerine karşı 0 0
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