Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler - Son Dakika
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Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler

Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler

25.05.2023 15:34

Brezilya'da 36 yaşında ve 46 yaşlarında olduğu tespit edilen çift, sabah 7:30 sıralarında trafik yoğunluğuna aldırış etmeden araçlarını durudurup arabalarında cinsel ilişkiye girdi.

Brezilya'nın Mato Grosso Do Sul şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çift trafiğin ortasında araç içinde ilişkiye girdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYINLANDI

Önlerinden geçip kendilerine bakan insanlara aldırış etmeden arabanın ön koltuğunda ilişkiye giren çiftin görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlandı.

Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler

SIRTINDAKİ DÖVMEDEN TESPİT ETTİLER

Polis, aracın plakasından ve kadının sırtında bulunan dövme sayesinde çiftin kimliğini tespit etti. Yetkililer çiftin kimliğini kamuoyuyla paylaşmadı.

Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler
Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler
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Brezilya, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler - Son Dakika
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