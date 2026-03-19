Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor

19.03.2026 08:33
Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz petrol fiyatlarını yükseltti. Petrol krizi giderek büyürken motorine cuma günü 5,73 lira zam bekleniyor. Bu zam sonrası motorinin fiyatı 75 liraya dayanacak.

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim enerji piyasalarını sarsarken, küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, motorine yüksek oranlı bir artış bekleniyor.

PETROL KRİZİ GİDEREK BÜYÜYOR

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz ve bölgedeki çatışmalar, dünya petrol arzının önemli bir bölümünü etkiledi. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun geçtiği boğazdaki aksama, arz zincirini sekteye uğratırken fiyatları yukarı çekti. Petrol işleme tesislerine yönelik saldırılar da bu yükselişi hızlandırdı.

Petrol fiyatlarındaki artış yalnızca akaryakıtı değil, gıdadan plastiğe kadar birçok ürünü etkileyen geniş bir maliyet baskısı oluşturdu. Bu durum, küresel enflasyon üzerinde de yeni bir risk unsuru olarak öne çıktı.

MOTORİNE TARİHİ ZAM

Akaryakıt ürünlerinden motorine 5,73 lira zam yapılması bekleniyor. Zam henüz kesinleşmese de, Cuma gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Beklenen artışın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 71,64 liraya, Ankara'da 72,76 liraya, İzmir'de 73,04 liraya ve Doğu illerinde 74,44 liraya kadar yükselmesi bekleniyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVRE DIŞI KALDI

Akaryakıt fiyatlarındaki artışları sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, ÖTV üzerinden yapılan indirimlerle zamları dengelemeyi hedefliyordu. Ancak motorinde vergi marjının sıfırlanmasıyla sistem devre dışı kaldı.

Bu gelişme, bundan sonraki fiyat artışlarının doğrudan tüketiciye yansıyacağı anlamına geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sistemin bütçe üzerindeki yüküne dikkat çekerek uzun vadede sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Akin Akin Akin Akin:
    YAPARSA AKP YAPAR VER MEHTERİ 40 26 Yanıtla
    1234 1234:
    desene gene enflasyon hortlayacak her şeye zam demek bu 4 0
    7zxs4mm228 7zxs4mm228:
    Beyin var mı beyin… 0 0
  • sevgi6 sevgi6:
    Ne kadar işi siyasete bağlamaya meraklısınız arkadaşlar ya bütün ülkelerde şuan petrol sıkıntısı var çok yakında aynı sıkıntı doğalgazdada olacak yine siyasete bağlarsınız olayı. 21 23 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    İşine gelmemiş, ülkede her olan olayı diğer söylemlere yüklerken iyi miydi. Hehe küresel kriz, dış mihraklar, Bir atasözü vardı.lazim olur Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 3 4
    fatih topaktaş fatih topaktaş:
    sende 50 liralık gaz yakarsın taklacı 1 1
    768107 768107:
    bak bakalim avrupa ulkelerine %kac zam yapiliyor bu kadarmi beyin yok 0 0
    nvs554vnhm nvs554vnhm:
    Seçimden önce Süleyman Soylu'nun çıkar çıkmaz rafine gerektirmeden kullanılabilecek mazot bulundu diye müjde verilirken siyaset yapılıyor, petrol yok zam olduğunda siyaset yapılmıyor. İşi siyasete bağlayan kim? 0 0
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Ben hep 50 liralık alıyorum zam bana koymaz 28 3 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Savaşın olduğu İran'da 1 tır deposu mazot 150 TL 1 araba deposu benzin 750 TL, hadi orası varken bizimkiler oradan getirmiyorlar niye çünkü yiyemeyecek gidip Rusya'dan kazık fiyatta petrol alıyorlar dibinde ucuzken halk nasıla uyutor deyip veriyorlar zammı 15 5 Yanıtla
    Celal Esen Celal Esen:
    Artık ucuz Rus petrolünü de bulamıyacağız. C. Başkanı sevgili dostu ile anlaştı artık ABD den daha güzel bi fiyata alacağız. NTV muhabiri gerçekleri söyleyince kovuldu. 0 0
  • Mert kursun Mert kursun :
    Petrol ülkeleri savaşta akp ile ne alakası var beyin bedava almadınız şimdi mazotun paradını tartışıyonuz olmayan beyinle böyle giderse 500 tl yede çıkar sanki bir türkiyede zam alıyor grzeklar 3 9 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Pandemi de bütün dünyada vardı aslan. Kavrayamadığın konular var, burada yazsak başımız belaya girer. Ama sen mutluysan sıkıntı yok en azından birileri mutlu olsun :) 1 0
