Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Polonya'da rutin bir trafik kontrolünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Trafiğe çıkarak durdurulan sürücü, görevlendirilmiş polis memuruyla konuşma sırasında "şüpheli davranış" iddiasıyla acil çağrı hattını aradı; gelişme üzerine bölgeye ikinci bir polis ekibi sevk edildi.

HER İKİSİNİN DE TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İkinci ekip geldiğinde polis, sürücü ve polis memuruna uyuşturucu testi uyguladı. İlginç şekilde yapılan kontrollerde her iki kişinin uyuşturucu test sonucu da pozitif çıktı. Bu nadir rastlanan sonuç, hem sürücü hem de polis memurunun uyuşturucu etkisi altında olabileceğine işaret ediyor.

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Pozitif sonuçlar üzerine polis memuru görevden uzaklaştırılırken, konu hakkında resmi soruşturma başlatıldı ve olayın ayrıntıları derinlemesine inceleniyor. Bu gelişme, trafikte denetim yapan görevlilerin de denetlenmesinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Uzmanlara göre uyuşturucu testi pozitif çıkması, vücutta belirli uyuşturucu madde ya da metabolitlerinin tespit edildiğini gösteriyor — fakat bu sonucun her zaman aktif kullanım anlamına gelmediğine dikkat çekiliyor; laboratuvar analizleri ve ek hukuki değerlendirmeler belirleyici oluyor.