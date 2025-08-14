ALASKA Rus Kültür Merkezi, ABD ve Rusya zirvesi öncesinde Anchorage'da güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.
Alaska Rus Kültür Merkezi Direktörü Anna Vernaya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Anchorage'da yapacağı görüşme öncesinde, otellerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. Vernaya, "Otellerin güvenliği artırıldı, şehirde 24 saat devriye geziliyor" dedi.
Yerel kolluk kuvvetlerine diğer eyaletlerden meslektaşlarının yardım için geldiğini kaydeden Vernaya, yerel halkın artan güvenlik önlemlerinden etkilenmediğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › Alaska'da Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
