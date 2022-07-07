Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı - Son Dakika
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Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı

07.07.2022 16:48
Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı

Çin'de Feng Lung adlı kadın, kocasının kendisini aldattığını öğrenmesiyle öfkeden deliye döndü. Kadın, gece kocası uyuduğu esnada adamın cinsel organını kesti. Acı içinde hastaneye kaldırılan koca Fan Lung'un organı dikildi ancak bu sefer de hastaneye gelen öfkesi dinmeyen Feng Lung, bu sefer kocasının cinsel organını koparıp pencereden attı.

Çin'de duyanların inanmakta güçlük çektiği bir olay yaşandı. Genç bir kadın, kendisini aldatan kocasından intikam almak için cinsel organını kesti. Hızını alamayınca ise bu işlemi ikinci kez kökten uyguladı.

UYUDUĞU SIRADA MAKASLA KESTİ

Central European News'in haberine göre, beş çocuk babası Fan Lung, gizli sevgilisine karısının telefonundan bir mesaj göndermek istedi. Mesaj ekranını yanlışlıkla açık bırakan adam karısının büyük bir öfkesiyle karşılaştı. Aldatıldığını öğrenen 21 yaşındaki Feng, kocasının uyuduğu sırada makasla cinsel organını kesti.

İKİNCİ KEZ HASTANEDE KESTİ

Büyük bir acıyla uyanarak can havliyle hastaneye giden adamın cerrahi müdahalenin sonunda cinsel organının yerine dikildi. Ancak öfkesi bir türlü dinlenmeyen kadın hastane odasına gizlice girerek kocasının cinsel organını ikinci kez kesti ve camdan aşağı attı. Cinsel organı kesilen adam çok kan kaybetmesine rağmen karısını çıplak bir şekilde hastanenin bahçesinde kovalamaya başladı.

CİNSEL ORGAN ŞU ANDA KAYIP

Bir hastane sözcüsü, "Personel ne olduğunu görmek için dışarı çıktı ve bacaklarından aşağı akan kanla koşan bir adam ile onunla tartışan kadını gördü. Çaresiz arama çabalarına rağmen, yetkililer Lung'un cinsel organını bulamadılar. CEN'e göre polis, bir sokak köpeği veya kedisi tarafından tesadüfen bulunmuş olabileceğine inanıyor.

Lung'un 21 yaşındaki sevgilisi Hung ise yapay penis ameliyatı sırasında sevdiği adama destek olarak, "Doğurganlığını kaybetmiş olması önemli değil. Zaten beş çocuğu var." dedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı - Son Dakika


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