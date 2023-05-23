Bir damat, düğün konuşması sırasında gelinin ve sağdıcının birlikte olduklarını dramatik bir biçimde duyurarak onlara karşı intikamını aldı.
The Unfiltered Bride podcast'inde, Gloucestershire'da çalışan düğün planlayıcıları Georgina ve Beth, bir damadın aldatılmasıyla ilgili şaşırtıcı bir olayı paylaştılar.
Damat, ihaneti tüm konuklara gelinin sağdıçla birlikte olduğu fotoğraflarını dağıtarak açıkladı ve ardından tüm ailesiyle birlikte fırtına gibi salonu terk etti.
Georgina, damadın ailesinin bunu başından beri bildiğini ancak, damadın düğünün gerçekleşmesini istediğini çünkü böylece gelinin tüm yemeği ödemesi gerekeceğini belirtti. Podcast'ın bir kısmı TikTok'a yüklendi ve hızla yarım milyondan fazla izlendi.
Son Dakika › Dünya › Aldatıldığını öğrenen adam, evlenmek üzere olduğu kadının ve sağdıcın yataktaki görüntülerini, düğündeki davetlilere dağıttı - Son Dakika