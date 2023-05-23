Aldatıldığını öğrenen adam, evlenmek üzere olduğu kadının ve sağdıcın yataktaki görüntülerini, düğündeki davetlilere dağıttı - Son Dakika
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Aldatıldığını öğrenen adam, evlenmek üzere olduğu kadının ve sağdıcın yataktaki görüntülerini, düğündeki davetlilere dağıttı

23.05.2023 15:18

Bir damat, düğün konuşması sırasında gelinin, sağdıcıyla ilişkisini gösteren fotoğrafları konuklara dağıttı ve tüm ailesiyle birlikte salondan ayrıldı. Damadın ailesinin durumdan haberdar olduğu ancak, damadın düğünün gerçekleşmesini istediği ifade edildi.

Bir damat, düğün konuşması sırasında gelinin ve sağdıcının birlikte olduklarını dramatik bir biçimde duyurarak onlara karşı intikamını aldı.

DÜĞÜN PLANLAYICILARI ANLATTI

The Unfiltered Bride podcast'inde, Gloucestershire'da çalışan düğün planlayıcıları Georgina ve Beth, bir damadın aldatılmasıyla ilgili şaşırtıcı bir olayı paylaştılar.

KONUKLARA YATAK FOTOĞRAFLARINI DAĞITTI

Damat, ihaneti tüm konuklara gelinin sağdıçla birlikte olduğu fotoğraflarını dağıtarak açıkladı ve ardından tüm ailesiyle birlikte fırtına gibi salonu terk etti.

AİLESİNİN HABERİ VARMIŞ

Georgina, damadın ailesinin bunu başından beri bildiğini ancak, damadın düğünün gerçekleşmesini istediğini çünkü böylece gelinin tüm yemeği ödemesi gerekeceğini belirtti. Podcast'ın bir kısmı TikTok'a yüklendi ve hızla yarım milyondan fazla izlendi.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aldatıldığını öğrenen adam, evlenmek üzere olduğu kadının ve sağdıcın yataktaki görüntülerini, düğündeki davetlilere dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aldatıldığını öğrenen adam, evlenmek üzere olduğu kadının ve sağdıcın yataktaki görüntülerini, düğündeki davetlilere dağıttı - Son Dakika
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