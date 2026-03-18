Ali Laricani'nin ölümü sonrası gündem olan fotoğrafı
Ali Laricani'nin ölümü sonrası gündem olan fotoğrafı

Ali Laricani'nin ölümü sonrası gündem olan fotoğrafı
18.03.2026 11:26
İran, İsrail'in öldürüldüğünü açıkladığı Laricani ve Süleymani'nin hayatını kaybettiğini doğrularken, Laricani'nin sade yaşamını yansıtan eski bir fotoğrafı yeniden gündeme geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 19'uncu gününde sürerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail'in öldürüldüğünü öne sürdüğü iki kritik isim için İran'dan doğrulama geldi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile Besic güçlerinin Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Söz konusu iddialar, İran tarafından da teyit edildi.

LARİCANİ'NİN FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Ali Laricani'nin ölümünün ardından, daha önce çekilmiş ve yıpranmış bir ceketle görüldüğü fotoğraf yeniden gündeme taşındı. Özellikle İran'a yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan kare, geniş yankı uyandırdı.

Fotoğrafla birlikte yapılan paylaşımlarda, "Bu kare gerçek liderliğin gösteriş ve şatafatla ilgili olmadığını, aksine sadelik ve tevazu ile ilgili olduğunu bize hatırlatıyor" ifadelerine yer verildi.

Advertisement
