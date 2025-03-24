İlaç şirketine rekor ceza! Böylesi az görülür - Son Dakika
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Dünya

İlaç şirketine rekor ceza! Böylesi az görülür

İlaç şirketine rekor ceza! Böylesi az görülür

Meşhur Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer'in, ABD'de görülen tartışmalı ot öldürücü glifosat davasından karar çıktı. Amerikan mahkemesi Alman şirketin glifosat nedeniyle bir davacıya 2,1 milyar dolar ödemesine hükmedildi.

24.03.2025 16:05
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Bayer, ABD'de Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davaları kaybetmeye devam ediyor. ABD'nin Georgia eyaletindeki mahkemede jüri, cuma günü Bayer'in Roundup adlı yabani ot öldürücü ürününün kanser dahil zararlara neden olduğunu iddia eden bir davacıya Alman şirketin 65 milyon telafi edici tazminat olmak üzere 2,1 milyar dolar ödemesine hükmetti.

BENZER DAVALARDAKİ EN YÜKSEK TAZMİNATLARDAN BİRİ

Jüri, Bayer'in Roundup kullanımının potansiyel riskleri konusunda yeterince açıklama yapmadığına ve ilacın tehlikeleri konusunda davacıları uyarmamaktan sorumlu olduğuna da karar verdi. 2,1 milyar dolarlık miktar, ABD'de Roundup isimli glifosat içeren zirai ilaç nedeniyle açılan davalarda verilen en yüksek tazminatlardan biri olarak kayıtlara geçti. Bayer, yaptığı açıklamada, glifosat hakkındaki iddiaları reddederek, bilimsel kanıtların ezici ağırlığı ve düzenleyici kurumların fikir birliği ve dünya çapındaki bilimsel değerlendirmeleriyle çeliştiği için jürinin kararına katılmadığı belirtildi. Şirket, diğer tüm davalarda olduğu gibi Georgia eyaletindeki son kararı da temyize götürecek. Alman şirket, nihai kararlara ulaşan davalardaki tazminatların, orijinal jüri kararlarına kıyasla genel olarak yüzde 90 azaltıldığını da belirtti. Söz konusu kararın ardından, Bayer'in hisseleri, bugün borsada yüzde 6'dan fazla değer kaybetti.

MİLYARLARCA DOALRLIK TAZMİNATA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Bayer, 2018'de, ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından bu şirketin geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda, milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Bayer, glifosat hakkındaki iddiaları reddederken, 2015'te Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) glifosatı kanserojen olarak sınıflandırmıştı. Bayer, 2020'de ABD'de hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gittiğini ve davacılara 10,9 milyar dolar ödeneceğini duyurmuştu. Anlaşmaya rağmen şirket, Roundup ile ilgili yaklaşık 60 binin üzerinde davayla karşı karşıya bulunuyor. Alman şirket, söz konusu davalar için yasal karşılık olarak 5,9 milyar dolar ayırdı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Finans, Mahkum, Mahkum, Bayer, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İlaç şirketine rekor ceza! Böylesi az görülür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yasin Zandolu:
    Bizde bu zehirleri otları kurutmada devam sonra kanser artmış komple 13 0 Yanıtla
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