Alman Medyasının Çifte Standardı Eleştirildi

14.05.2026 00:22
Alman politikacı, Arda Saatçi'nin başarısını kutlayarak medyada kullanılan dildeki ayrımcılığı eleştirdi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) –Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, ekstrem sporcu Arda Saatçi'nin tarihi başarısını kutlarken, Alman medyasının göçmen kökenli başarılı isimleri yalnızca "Alman", olumsuz olaylarda ise "Türk-Alman" olarak tanımlamasını çifte standart olarak eleştirdi.

Karaahmetoğlu, Ölüm Vadisi'nden Santa Monica'ya uzanan yaklaşık 600 kilometrelik zorlu parkuru tamamlayan Türk-Alman ekstrem sporcu Arda Saatçi'yi yayımladığı mesajla kutladı. Karaahmetoğlu, Alman medyasının Arda Saatçi'nin başarı haberlerinde kullandığı dile ilişkin çifte standart eleştirisinde bulundu.

Karaahmetoğlu, Arda Saatçi'nin elde ettiği başarının yalnızca fiziksel dayanıklılık değil, aynı zamanda büyük bir azim ve emek örneği olduğunu belirterek, "Eskişehirli bir ailenin evladı olan ve Almanya'da doğup büyüyen genç sporcu Arda Saatçi, 600 kilometrelik zorlu bir parkuru tamamlayarak göğsümüzü kabartmıştır. Kendisini bu tarihi başarısından dolayı yürekten kutluyor, başarısıyla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Uzun yıllardır basın-medya hukukçusu olarak görev yaptığını hatırlatan Karaahmetoğlu, Alman medyasının Arda Saatçi'nin başarısını aktarış biçimini eleştirdi. Birçok yayın organında Saatçi'nin yalnızca "Alman" olarak tanıtıldığını belirten Karaahmetoğlu, "Konu bir suç veya olumsuz bir olay olduğunda birçok medya organında failin kimliği 'Türk-Alman' veya 'Türk' olarak vurgulanıyor. Ancak söz konusu Arda Saatçi gibi büyük bir başarı olduğunda, bu kişilerin kökenleri bir anda unutuluyor ve sadece 'Alman' sıfatıyla yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Medyada kullanılan dilin toplumsal algıyı doğrudan etkilediğini vurgulayan Karaahmetoğlu, "Medyada köken belirtilirken sergilenen taraflı tutumu kabul etmiyorum. Bu çifte standart, Almanya'da doğup büyüyen göçmen kökenli gençlerde hayal kırıklığı yaratmaktadır. Sosyal medyada da birçok genç, Arda Saatçi'nin haberleştirilme biçimine tepki göstermiştir" dedi.

Karaahmetoğlu son olarakta, başarıyı sahiplenirken kökenleri gizleyen, ancak olumsuz durumlarda farklı kimlikleri ön plana çıkaran bu dil yalnızca ayrımcılığı beslemektedir. Umarım bu gelişme, medyanın çifte standardını fark etmesine ve gelecekte daha adil bir yayın dili kullanmasına vesile olur. Ancak her şeye rağmen Arda Saatçi, azmi ve başarısıyla milyonlarca göçmen kökenli gencin gurur kaynağı olmuştur.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:25:53. #7.12#
