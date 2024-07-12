Alman Silah Üreticisi Rheinmetall'in CEO'suna Suikast Planı Önlendi

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(ANKARA) - CNN, Ukrayna'ya silah tedarik eden Alman silah üreticisi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger'e Rusya'nın suikast planının önlendiğini iddia etti. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock haberle ilgili "Bu, Avrupalılar olarak kendimizi en iyi şekilde korumamız ve bu konuda naif olmamamız gerektiğinin altını bir kez daha çiziyor" dedi.

ABD'den haber kanalı CNN, Alman silah üreticisi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger'e suikast planının önlendiğini iddia etti. CNN, ABD'den istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD istihbaratının Rusya'nın bu yılın başında Ukrayna için top mermileri ve askeri araçlar üreten güçlü bir Alman silah üreticisinin yöneticisine suikastı ortaya çıkardığını öne sürdü.

Haberde, "ABD istihbaratının Alman mevkidaşları ile irtibata geçerek suikastı önlediği, Papperger'e suikastın Rusya'nın Avrupa genelinde Ukrayna'ya silah tedarik eden şirketlere yönelik suikast planlarının bir parçası olduğu" iddiaları da yer aldı.

Almanya'dan tepki: "Naif olmamamız gerektiğinin altını bir kez daha çiziyor"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Washington'daki NATO zirvesi sırasında konuya değinerek, "Rheinmetall ile ilgili son haberler ışığında, aslında son aylarda giderek daha açık bir şekilde ifade ettiğimiz şey budur. Rusya hibrit bir saldırı savaşı yürütüyor. Avrupa topraklarında insanlara yönelik saldırılar olduğunu gördük. Fabrikalara saldırılar olduğunu gördük. Bu da Avrupalılar olarak kendimizi en iyi şekilde korumamız ve bu konuda naif olmamamız gerektiğinin altını bir kez daha çiziyor" dedi.

Bir Rheinmetall sözcüsü POLITICO'ya yaptığı açıklamada, şirketin engellenen tehdit hakkında yetkililer tarafından bilgilendirildiğini doğruladı. Sözcü, Papperger'i öldürmeye yönelik somut bir girişim olmadığını, bunun yerine bir "komplo" olduğunu söyledi.