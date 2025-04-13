Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek - Son Dakika
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Dünya

Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek

Almanya 13 bin Türk\'ü sınır dışı edecek

Almanya, ülkeye kaçak yollarla girip iltica talebi reddedilen 200 bin kişiyi sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Gönderilecek ilk grupta 13 bin Türk yer alıyor.

13.04.2025 10:09
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Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Almanya, kaçak yollarla ülkeye girip iltica talepleri reddedilenleri sınır dışı etme kararı aldı. Yeni hükümetin İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, göreve başlar başlamaz konuyla ilgili kararnameye imzalayacağını duyurdu. Türkiye ile "Geri Kabul Anlaşması" olan Almanya, komşu ülkeler ve Yunanistan'la da anlaşma sağladı.

İLK GRUPTA 13 BİN TÜRK VAR

Ülkede yaklaşık 240 bin yasa dışı göçmen var. İlticaları reddedilenlerin 200 bini sınır dışı edilecek. Gönderilecek ilk grupta yaklaşık 13 bin Türk bulunuyor.

5 BİN TÜRK ALMANYA'YA KAÇAK GİRİŞ YAPTI

Afganistan gibi Türkiye'ye de yakında sınır dışı uçaklarının kalkması bekleniyor. Sadece bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 5 bin Türk, Almanya'ya kaçak giriş yaptı.

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Göçmenler, Politika, Almanya, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • MeMento Mori:
    Bence Almanya bizi kıskanıyor :) 33 7 Yanıtla
  • Mert kursun :
    İşine yarayanları al ıskartaları at türkiyede para kazan sorunsuz yurt dışına aktar tilki ailesi gibi para bitince yallah 33 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    önce köpekleştirdiğin hsinleri ver hesap soralım. 9 3 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    gonderin 9 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    Allah Allah bu konuda tüm dünyada tek doğru olanı ekp mi yapıyor..orada o kadar mülteci ev kirasını buradaki gibi düşürmedi herhalde peki ya orada 7 bin dolara falan çoban bulunuyor sanırım oraya gidenlerin kafası çalışmıyor mu kardeşim biz Katoliğiz sizin din kardeşiniz deseler ya sdsdsfs 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek - Son Dakika
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