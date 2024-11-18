Almanya Başbakanı Scholz, Putin ile Görüşmesini Değerlendirdi

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ALMANYA Başbakanı Scholz, Rus lider Putin ile yaptığı görüşmenin önemli olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brezilya'da gazetecilere açıklamada bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin önemli olduğunu söyleyen Scholz, Putin ile yakında tekrar görüşmeyi planladığını aktardı.