Almanya Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hazırlıkları Başladı

18.02.2026 11:34
Steinmeier'in görev süresinin sona ermesiyle CDU yeni adaylar arıyor, Merkel'in adı gündemde.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in görev süresinin 2027'de sona erecek olması nedeniyle Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için siyasi kulisler erken hareketlendi. Almanya'da Federal Konvansiyon, gelecek yıl, ülkede gelecek 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını seçecek.

Almanya'da iki dönemdir Cumhurbaşkanı seçilen Frank-Walter Steinmeier'in görev süresi 2027'de sona eriyor. Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) kökenli Frank-Walter Steinmeier'in iki dönemdir cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, bu kez görevin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) kanadına geçmesi bekleniyor. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) kendi adaylarını seçtirmek için hazırlık yapıyor.

Merkel'in adı da gündeme geldi

Eski Şansölye Angela Merkel'in adı da "Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı" tartışmalarında gündeme geldi. Merkel'in seçilmesi halinde Almanya tarihinin ilk kadın Cumhurbaşkanı olacağı belirtiliyor. Ancak Merkel'in ofisi, bu ihtimali "abartılı" olarak nitelendirdi, eski Şansölye'nin aday olmak istemediği yönünde yorumlar yapıldı.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Parti Genel Başkanı Friedrich Merz ise adayın kadın olmasına sıcak baktığını açıkladı. Merz, aranan ismin hem muhafazakar tabanın beklentilerini karşılayabilecek hem de siyasi merkezin kabul edebileceği bir profil olması gerektiğini ifade etti.

Öne çıkan isimler

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) cephesinde öne çıkan isimler arasında bulunan CDU'lu Aile Bakanı Karin Prien, Yahudi kimliğiyle dikkat çekiyor. Prien'in seçilmesi halinde Almanya tarihinde bir ilke imza atabileceği değerlendiriliyor.

Öne çıkan isimler arasında bulunan Ilse Aigner, Bavyera Eyalet Meclisi Başkanı. Ancak Ilse Aigner'in seçilmesinin, Bavyera Başbakanı Markus Söder'in siyasi dengelerini etkileyebileceği ve iki CSU'lu üst düzey görevlinin aynı dönemde görev yapmasının tartışma yaratabileceği belirtiliyor.

Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner, kararlı ve zaman zaman tartışmalı bir siyasi figür olarak öne çıkıyor.

SPD cephesinden ise henüz resmi bir aday açıklaması yapılmadı. Ancak partinin seçim sürecinde pasif kalmasının beklenmediği ifade ediliyor.

Almanya'da Cumhurbaşkanı, Federal Konvansiyon tarafından belirleniyor

Almanya'da Cumhurbaşkanı, Federal Meclis ile eyalet parlamentolarından seçilen temsilcilerden oluşan Federal Konvansiyon tarafından 5 yıllığına seçiliyor.

Önümüzdeki dönemde yapılacak 5 eyalet seçiminde, Almanya'da göçmen karşıtı söylemleriyle tanınan, sağ popülist olarak tanımlanan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin güç kazanması halinde seçim kurulunun yapısının daha karmaşık hale gelebileceği değerlendiriliyor. AfD'nin aday göstermemesi öngörülse de partinin oy oranının artmasının diğer partiler açısından süreci zorlaştırabileceği belirtiliyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 13 Şubat 2022'de 5 yıllığına ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: ANKA

