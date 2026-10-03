Almanya\'da 1300 cami Açık Camiler Günü\'nde ziyaretçilere kapılarını açtı

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) - Almanya'da yaklaşık 1300 cami, "Açık Camiler Günü" kapsamında kapılarını, farklı inanç ve kültürlerden ziyaretçilere açtı. Etkinliklerde camilerin, ibadet mekanı olmanın yanı sıra eğitim, sosyal dayanışma, gençlik çalışmaları ve dinler arası diyaloğa katkısı tanıtıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından yapılan açıklamada, "Açık Camiler Günü" ile Müslümanlarla farklı inanç ve kültürlerden insanların doğrudan iletişim kurmasının amaçlandığı belirtildi.

Ziyaretçilere, camiler hakkında bilgi verilirken, cami derneklerinin eğitim, gençlik, sosyal yardım ve toplumsal diyalog alanlarındaki çalışmaları da tanıtıldı.

Köln DİTİB Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, "Toplumsal taşıyıcının taşıyıcısı olarak camiler" teması işlendi. Program kapsamında, rehberli cami turları düzenlendi, "Camiler Toplumu Taşır" başlıklı bir sergi de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Etkinliğe, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Torsten Burmester de katıldı. Burmester, Köln Merkez Camisi'nin yapım sürecinde önemli rol oynayan ve bu yıl hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı Fritz Schramma'yı andı.

Camilerin Köln'de yalnızca ibadet mekanları olmadığını belirten Burmester, camilerde eğitim, yardımlaşma ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Çocukların ve gençlerin camilerde kendilerine yer bulduğunu ifade eden Burmester, dinler arası diyaloğun önemine dikkati çekti. Burmester, "Açık Camiler Günü"nün farklı toplum kesimlerinin birbirini tanıması açısından önemli olduğunu vurguladı. Başkan Burmester, Köln halkını camileri ziyaret etmeye çağırarak, "Gidin, sorun ve dinleyin. Birbirimizi tanıdığımızda ve konuştuğumuzda toplumumuz daha da güçlenir" dedi.