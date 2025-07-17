Almanya\'da 17 Milyon Kişi Yalnız Yaşıyor

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi, ülkede 17 milyon kişinin yalnız yaşadığını bildirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede her 5 kişiden biri tek başına yaşıyor. Ülkede 17 milyon kişi hayatını yalnız sürdürüyor. Bu rakam ülke nüfusunun yüzde 20,6'sına denk geliyor.

Almanya'da yalnız yaşayanların oranı 65 yaş üstündekilerde yüzde 34, 85 yaş üstündekilerde yüzde 56 oldu. Yalnız yaşayan 25 ila 34 yaşlarındaki kişilerin oranı da yüzde 28 olarak belirlendi. Almanya'da yalnız yaşayanların oranının, yüzde 16,2 olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortalamasının üstünde olduğu kaydedilen açıklamada, sadece yüzde 27 ile Litvanya, yüzde 25,8 ile Finlandiya, yüzde 24,1 ile Danimarka, yüzde 22,3 ile Estonya ve yüzde 22,2 ile İsveç'in yalnız yaşama oranlarında Almanya'yı geride bıraktığı aktarıldı.