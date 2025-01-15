Almanya'da AfD'nin Seçim Kampanyası Büyük Tepki Topladı - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da AfD'nin Seçim Kampanyası Büyük Tepki Topladı

Almanya\'da AfD\'nin Seçim Kampanyası Büyük Tepki Topladı

Karlsruhe'de Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) 'sınır dışı biletleri' kampanyası, göçmen kökenli bireylerde korku ve güvensizlik yaratarak tepkilere neden oldu. Siyasi partiler kampanyayı kınarken, polis nefret söylemi şüphesiyle soruşturma başlattı.

15.01.2025 13:47  Güncelleme: 13:49
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Haber: İlhan Baba

(KARLSRUHE)- Almanya'da seçimler yaklaşırken Karlsruhe kentinde Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) seçim kampanyası kapsamında dağıttığı "sınır dışı biletleri", büyük tepki topladı. Siyasi partilerden kampanyayı kınayan açıklamalar gelirken; polis, nefret söylemi şüphesiyle soruşturma başlattı.

AfD'nin tartışmalı seçim kampanyası, Karlsruhe Belediye Başkanı Frank Mentrup (SPD) başta olmak üzere birçok siyasetçi tarafından kınandı. Mentrup, "sınır dışı biletleri" kampanyasının göçmen kökenli bireyler arasında güvensizlik, endişe ve korku yarattığını belirterek, "Bu tür bir seçim kampanyası toplumsal uyumu da tehdit ediyor" dedi.

AfD'nin "sınır dışı biletleri" kampanyası kapsamında dağıttığı bildirilerde, AfD'nin internet sayfasına yönlendiren bir QR kod bulunuyor. Ancak bu biletlerin özellikle göçmen kökenli kişilere yönelik olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. AfD yetkilileri, broşürlerin rastgele dağıtıldığını savunuyor. Karlsruhe AfD üyesi Marc Bernhard, 20 bin ila 30 bin adet bildiri bastıklarını ve bunların kampanya stantlarında dağıtılacağını açıkladı.

"Sınır dışı biletleri" tepki topladı, polis soruşturma başlattı

AfD'nin seçim kampanyası diğer siyasi partilerden yoğun eleştiriler aldı. Yeşiller Partisi'nden Beate Hoeft, bir göçmen ailenin bildirileri posta kutularında bulduklarını belirtti ve sosyal medyada bu duruma dikkat çekti. Sol Parti ise olayın toplumda nefret iklimi yaratmayı amaçladığını belirterek AfD'nin bu tür yöntemlerle toplumda kutuplaşmayı artırmaya çalıştığını ifade etti.

Sol Parti'nin Karlsruhe Federal Meclis adayı Marcel Bauer, bu eylemi "insanlık dışı ve faşist bir yöntem" olarak nitelendirerek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bauer, "Bu tehditkar eylemin sonuçları olmalıdır. AfD'nin korku yaratmasına izin vermemeliyiz" dedi.

AfD ise kampanyanın yalnızca parti programlarını duyurmayı amaçladığını savunuyor. Baden-Württemberg eyaletindeki AfD Eş Başkanı Markus Frohnmaier, bu kampanyayı "ilçe derneklerinin yaratıcı bir eylemi" olarak değerlendirdi.

Karlsruhe Ceza Polisi, nefret söylemi şüphesiyle olaya ilişkin bir soruşturma başlattıklarını doğrularken, pazartesi günü itibarıyla henüz resmi bir şikayet alınmadığı bildirildi. AfD'nin kampanyası sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı ve tepkilere neden oldu.

Kaynak: ANKA

Karlsruhe, Politika, Almanya, 3-sayfa, Göçmen, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da AfD'nin Seçim Kampanyası Büyük Tepki Topladı - Son Dakika

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