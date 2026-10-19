Almanya'da aktivistler yedi havalimanında Afgan sınır dışı uçuşlarına karşı çıkacak - Son Dakika
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Almanya'da aktivistler yedi havalimanında Afgan sınır dışı uçuşlarına karşı çıkacak

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Almanya\'da aktivistler yedi havalimanında Afgan sınır dışı uçuşlarına karşı çıkacak
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Almanya'da iltica başvuruları reddedilenlerin sınır dışı edilmesine karşı çıkan aktivistler, 24 Ekim'de yedi havalimanında eylem yapacak. Eylemlerde Afganistan'a yönelik charter sınır dışı uçuşları ve bu işlemlere ayrılan kamu kaynakları eleştirilecek.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da iltica başvuruları reddedilen kişilerin sınır dışı edilmesine tepki gösteren aktivistler, 24 Ekim'de yedi havalimanında eylem yapacak. Protestolarda, özellikle Afganistan'a yönelik sınır dışı uçuşları ve bu uygulamalara ayrılan kamu kaynakları eleştirilecek.

Almanya'da sınır dışı uygulamalarına karşı 24 Ekim Cumartesi yedi havalimanında protestolar düzenlenecek. Leipzig/Halle Havalimanı'ndaki eylemlerde özellikle Afganistan'a yapılan charter uçuşlarıyla gerçekleştirilen sınır dışı işlemlerine tepki gösterilecek.

Ülke genelinde düzenlenecek protestolar, reddedilen iltica başvurularının ardından gerçekleştirilen sınır dışı işlemlerini, sınır dışı merkezlerini ve bu amaçla kurulan altyapının genişletilmesini hedef alıyor.

Eylem ittifakının sözcüsü Luca Müller, Taliban yönetimiyle iş birliği içinde Afganistan'a sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirilmesini eleştirdi. Müller, bu uygulamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, söz konusu uçuşları gerçekleştiren hava yolu şirketlerinin insanların hayatlarını olumsuz etkileyen bir süreçten gelir elde ettiğini savundu.

"Ülke genelinde sınır dışı çılgınlığına karşı" sloganıyla düzenlenecek protestoların Leipzig/Halle'nin yanı sıra Frankfurt, Köln, Münih, Düsseldorf, Hannover ve Berlin havalimanlarında yapılması planlanıyor.

Aktivistler, eylemlerle Almanya Federal Hükümeti'nin siyasi önceliklerini de eleştirmeyi amaçlıyor. Açıklamada, sosyal hizmetler ve sağlık alanlarında ciddi bütçe kesintileri tartışılırken sınır dışı işlemleri ile bunlara yönelik altyapı için önemli miktarda kamu kaynağı ayrılmasına tepki gösterildi.

Kaynak: ANKA
AfganistanPolitikaAlmanyaDünyaKamuSon Dakika

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