Almanya'da aşırı sağcı parti AFD'nin güçlenmesi bekleniyor - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da aşırı sağcı parti AFD'nin güçlenmesi bekleniyor

Almanya'nın doğusunda bulunan Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde yapılan seçimlerde, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AFD) Partisi'nin güçlenerek en fazla sandalyeye sahip olabileceği belirtiliyor. AFD'nin Thüringen'de önde olduğu, Saksonya'da ise ikinci olduğu kamuoyu yoklamalarıyla ortaya çıktı. Seçimlerde aşırı sol BSW'nin de güçlü bir çıkış yakaladığı görülüyor. Almanya, Avrupa'da en fazla göçmene sahip ülke konumunda bulunuyor.

01.09.2024 15:31
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(ANKARA) - Almanya'nın doğusunda yer alan iki eyaletin seçimleri bugün başladı. İki eyalette yaşayan Alman vatandaşlarının sandık başına gittiği seçimlerden, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AFD) Partisi'nin ilk kez en güçlü parti olarak çıkabileceği belirtiliyor.

Almanya'nın doğusunda bulunan Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde, bugün seçim yapılıyor. Alman medyasına göre, aşırı sağcı parti AFD, ilk kez bir eyalet seçimini kazanmaya hazırlanıyor. AFD'nin kazanması halinde yaklaşık bir asır sonra ilk kez aşırı sağcı bir parti, bir Alman eyalet parlamentosunda en fazla sandalyeye sahip olacak.

Seçimden bir hafta önce göçmen karşıtı eylemler

Seçimler, Solingen kentinde İslamcı olduğundan şüphelenilen bir saldırıda üç kişinin bıçaklanarak öldürülmesinin Almanya'da göçmen karşıtı eylemleri ateşlemesinden bir hafta sonra gerçekleşti. AFD'nin Thüringen'deki adayı Bjoern Hoecke, "Özgürlüklerimiz giderek daha fazla kısıtlanıyor çünkü ülkeye uyum sağlamayan insanların girmesine izin veriliyor" dedi.

İki eyaletin seçimlerinde, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı dahil olmak üzere süregelen dış politika sorunları da önemli ölçüde Alman vatandaşlarının gündeminde.

Seçimlerde, aşırı sağ ve aşırı sol yükseliyor

Kamuoyu yoklamaları, AFD'nin Thüringen'de önde olduğunu, Saksonya'da ise yakın bir farkla ikinci olduğunu gösterirken, bir diğer parti olan aşırı sol BSW'nin de güçlü bir çıkış yakaladığını ortaya çıkardı. Avrupa Birliği'ni eleştiren ve göçmen karşıtı bir duruşa sahip olan AFD ve BSW, eski Komünist Doğu Almanya'da güçlü bir kaleye sahip. İki parti de Almanya'daki mevcut hükümete ve Ukrayna'ya verdiği askeri yardıma yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Almanya Sosyal Demokrasi Partisi, her iki eyalette de yüzde 6 civarında oy alırken, koalisyon ortakları Yeşiller ve liberaller (FDP) geride kalıyor.

Almanya, Avrupa'da en fazla göçmenin olduğu ülke

Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) 2024 Dünya Göçmen Raporu'nun verilerine göre; Almanya, Avrupa'da en fazla göçmene sahip ülke. Yaklaşık 2 milyon göçmenin olduğu Almanya, dünyadaki tüm göçmenlerin yüzde 7'sini barındırıyor. Almanya'daki göçmenlerin çoğunun, 2022 yılı sonunda Ukrayna ve Suriye'den geldiği tespit edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya'da aşırı sağcı parti AFD'nin güçlenmesi bekleniyor - Son Dakika

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