Almanya\'da Askeri Üs Üzerinde Şüpheli Drone Uçuşu

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'da askeri tesisler üzerindeki "şüpheli" drone uçuşlarına bir yenisi daha eklendi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Mechernich kentindeki askeri üssün üzerinde iki şüpheli drone tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alman Ordusu Operasyonel Komutanlığı Sözcüsü, üs güvenlik merkezinin iki insansız hava aracının askeri tesis üzerinde uçtuğunu bildirdiğini açıkladı. Olayın ardından askeri polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Soruşturma daha sonra Euskirchen polisine devredildi. Polis soruşturmaya ilişkin açıklama yapmadı.

Son olarak Leipzig/Halle Havalimanı yakınlarında patlayıcı ve ateşleme düzeneği taşıdığı belirtilen bir drone bulunmuş, olay nedeniyle havalimanının pisti geçici olarak kapatılmıştı. Bir kargo uçağı da inişini iptal etmek zorunda kalmıştı. Olayla ilgili soruşturmayı Federal Başsavcılık devralmıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Leipzig'deki olayı "hibrit saldırı senaryosu" olarak değerlendirmiş ve olayın arkasında profesyonel aktörlerin bulunabileceğini belirtmişti. Dobrindt, yabancı güçlerin olaya dahil olma ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti.

Alman Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) verilerine göre, 2025 yılında havalimanları ve askeri tesisler üzerinde binden fazla "şüpheli" drone uçuşu kaydedildi. Almanya, izinsiz drone faaliyetlerine karşı mücadele kapsamında federal kurumlar ve eyaletlerin katılımıyla ortak bir drone savunma merkezi de oluşturdu.